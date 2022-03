Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brand im Mehrfamilienhaus - Nachtragsmeldung

Rastatt (ots)

Bei dem Brand wurden nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen insgesamt 13 Personen durch den Rettungsdienst behandelt. Fünf Personen mussten vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Überwiegend handelt es sich um Prellungen durch Stürze und Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgasen. Die Feuerwehr Rastatt, das THW sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort, ebenso Seelsorger und das Notfallkrisenteam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Brandausbruch in einer Erdgeschoßwohnung. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an. /ag

Ursprungsmeldung vom 09.03.2022, 20:14 Uhr

POL-OG: Rastatt - Brand im Mehrfamilienhaus

Offenburg Nachdem es in einem Mehrfamilienhaus gegen 18:45 Uhr zu einem Brand im Erdgeschoss gekommen war, mussten mehrere Bewohner ärztlich versorgt werden. Helfer der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind aktuell mit einer Vielzahl von Einsatzkräften am Brandort. Mindestens fünf Bewohner wurden zum Teil vorsorglich in die Klinik eingeliefert. Sowohl die Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses als auch des Nachbargebäudes mussten evakuiert werden. Die Ursache für das ausgebrochene Feuer in der Straße "An der Ludwigsfeste" ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 EUR.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell