Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Unfall mit Roller im Kreisverkehr, Zeugen gesucht

Oppenau (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller kam es am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße. Die 36-jährige Fahrerin eines Opels befuhr die Bahnhofstraße gegen 16 Uhr bis zum dortigen Kreisverkehr mit der Straßburger Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie möglicherweise die vorfahrtsberechtigte 54-jährige Fahrerin eines Peugeot-Motorrollers. Diese kam, aufgrund der durchgeführten Gefahrenbremsung um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zu Fall. Zu einem Kontakt der beiden Verkehrsteilnehmer kam es hierbei nicht. Die Rollerfahrerin musste leichtverletzt in ein Klinikum gebracht werden. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Da unterschiedliche Angaben zum genauen Unfallhergang vorhanden sind, bitten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/bk

