Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mädchen angefahren, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7:10 Uhr soll ein bislang unbekannter Busfahrer in einem großen Bogen auf den Busbahnhof Achern ind er Eisenbahnstraße eingefahren sein. Dabei soll er ein auf dem Gehweg wartendes 11-Jähriges Mädchen mit der rechten Fahrzeugfront am Rücken getroffen haben. Der Aufprall soll das Kind in der Folge auf einen Jungen geworfen haben, der das Mädchen fangen konnte. Der Unfall wurde erst in der Schule bekannt, woraufhin das Mädchen von einem Familienmitglied abgeholt und zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkich haben die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach dem noch unbekannten Busfahrer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell