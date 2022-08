POL-FR: Weil am Rhein: am helllichten Tag Pkw in der Hardstraße aufgebrochen - hoher Diebstahlschaden

Freiburg (ots) - Breisach - Am 27. August 2022, kurz nach Mitternacht, konnte ein Pkw-Fahrer auf Höhe der Tankstelle am Neutorplatz in Breisach einen am Boden liegenden Radfahrer wahrnehmen, hielt an und wollte helfen. Die vermeintlich hilflose Person stand daraufhin auf und riss sowohl das Kennzeichen als auch die entsprechende Halterung vom Fahrzeug. Durch die hinzugerufene Polizei konnte die deutliche Alkoholisierung ...

