Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Polizeibeamte bei Anzeigenaufnahme angegriffen

Freiburg (ots)

Freiburg-Altstadt: Im Rahmen der Anzeigenaufnahme nach einer Körperverletzung vor einer Bar in der Kaiser-Joseph-Straße wurden Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen, 28.08.2022, gegen 05:30 Uhr zunächst beleidigt und anschließend körperlich angegriffen. Ein gänzlich unbeteiligter 35-Jähriger störte zunächst die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme und kam einem daraufhin erteilten Platzverweis nicht nach. In der Folge griff er die eingesetzten Polizeibeamten an und widersetzte sich vehement den polizeilichen Maßnahmen. Letztlich konnte die Lage durch weitere hinzukommende Polizeibeamte beruhigt werden.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell