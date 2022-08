Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Exhibitionist gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 27.08.2022, gegen 13.30 Uhr hatte eine bislang unbekannte männliche Person in der Bombacher Straße in Kenzingen, am dortigen Waldparkplatz Nestbruch, eine Joggerin mit exhibitionistischen Handlungen belästigt.

Dieser dürfte kurz vorher mit einem schwarzen Kombi auf den Parkplatz gefahren sein.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180-185 cm groß - ca. 25-35 Jahre alt - dunkel gekleidet, schwarzes T-Shirt und schwarze lange Hose - braune kurze Haare - schlanker Körperbau

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur gesuchten Person geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

