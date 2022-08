Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: von Quad geschleudert - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 42-jähriger Fahrer eines Quads befuhr am Samstag, 27.08.2022, gegen 17.00 Uhr in Wellendingen die Straße Schmiedäcker. Nach Sachlage kam er dabei in einer unübersichtlichen Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo ihm eine Pkw-Fahrerin entgegenkam. Der Quad-Fahrer wich der Pkw-Fahrerin aus und stieß mit den Reifen gegen eine Grundstückbegrenzung. In der Folge brach die Lenkstange des Quads und das Vorderrad stellte sich quer. Der 42-Jährige wurde von dem Quad geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Der Quad-Fahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es kam zu keiner Berührung mit dem Pkw.

