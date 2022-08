Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: wegen Überholvorgang von Fahrbahn abgekommen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin kam am Sonntag, 28.08.2022, gegen 10.15 Uhr, mit zwei Rädern in das Bankett, verlor die Kontrolle über den Pkw, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam in einem Feld zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die 24-Jährige befuhr mit ihrem Subaru Impreza Die Landstraße 162 von Bechtersdold kommend in Richtung Dangstetten, als von hinten ein roter Kombi gekommen sein soll, welcher sie trotz Gegenverkehr überholt habe. Die 24-Jährige habe die Geschwindigkeit verringert, kam dann aber in das Bankett und nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8963-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem roten Pkw Kombi geben können.

