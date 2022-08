Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verfolgungsfahrt mit der Polizei - Geschädigtensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.08.2022, gegen 23.20 Uhr, fielen der Polizei in Wehr in der Höfstraße / Merianstraße drei Motorradfahrer auf, welche kontrolliert werden sollten. Den Anhaltezeichen der Polizei wurde keine Folge geleistet. Vielmehr flüchteten die drei Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der Verkehrsregeln vor der Polizei. Die Motorradfahrer sind wohl unter anderem über die Haupt- und Storchenstraße sowie über die Storchenstegbrücke geflüchtet. In der Nähe der Storchenstegbrücke könnte es zu einer Gefährdung einer Fußgängerin gekommen sein, welche dort wohl mit einem Hund unterwegs war. Diese Frau, sowie eventuell weitere Geschädigte, möge sich bitte mit dem Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, in Verbindung setzen. Die drei Motorradfahrer konnten im weiteren Verlauf ermittelt und kontrolliert werden.

