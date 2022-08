Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann mit Pistole in Altstadt unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 27.08.2022, gegen 22.35 Uhr, soll es im Bereich einer Gaststätte in der Metzgergasse zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe der Mann eine Pistole aus dem Hosenbund gezogen und den Gästen, welche auf dem Freisitz der Gaststätte saßen, gesagt haben keine Polizei zu rufen. Danach habe er die Pistole wieder in den Hosenbund gesteckt und sei in Richtung Lohgerbe davongelaufen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und dunkle kurze Haare, welche seitlich ausrasiert sind, sowie einen kleinen Zopf/Dutt gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen kurzen Hose und einem dunklen T-Shirt. An der Gaststätte ließ er ein Fahrrad zurück. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, sucht Geschädigte, welche sich durch den Mann bedroht fühlten und Zeugen, welche Hinweise zu dem Mann geben können.

