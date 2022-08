Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 30-Jähriger fasst Frau zwischen Beine

Reutlingen (ots)

Ein 30-Jähriger fasste am vergangenen Samstagnachmittag (27.08.2022) einer 22-Jährigen am Reutlinger Hauptbahnhof zwischen die Beine und ergriff im Anschluss die Flucht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die 22-Jährige am vergangenen Samstag (27.08.2022) gegen 16:45 Uhr am Haupteingang des Reutlinger Hauptbahnhofes als ihr ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger offenbar zwischen die Beine fasste und sie festhielt. Als er von ihr abließ, flüchtete er in Richtung Innenstadt und konnte im Rahmen einer Fahndung durch eine Streife der Landespolizei vorläufig festgenommen werden und von der Geschädigten identifiziert werden. Sie blieb durch den Übergriff glücklicherweise unverletzt. Gegen den 30-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei Stuttgart wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

