POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz) Fensterscheiben an Festhalle eingeworfen (07./08.09.2021)

Gailingen (ots)

Zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, haben unbekannte Personen Fensterscheiben und Lampen an einer Halle in der Schulstraße beschädigt. Mit Steinen warfen die Täter Fenster und Verglasungen im Eingangsbereich ein und beschädigten auch eine Bodenbeleuchtung. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Telefon 07731 1437-0, in Verbindung zusetzten.

