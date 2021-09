Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Parkrempler beschädigt Auto - Zeugen gesucht (09.09.2021)

Konstanz (ots)

Ein Auto ist am Donnerstag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Schottenstraße durch ein anderes Auto beschädigt worden. Ein auf einem Parkplatz einer Reha- Klinik abgestellter, VW Golf wies Streifspuren an der hinten Stoßstange auf, die ein unbekannter Autofahrer verursachte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

