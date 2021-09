Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gegenverkehr beim Linksabbiegen übersehen (09.09.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Autos ist es am Donnerstagmittag an der Einmündung Turmstraße / Line-Eid-Straße Autos gekommen. Eine 31-Jährige fuhr mit einem Seat gegen 13.30 Uhr auf der Line-Eid-Straße in Richtung eines Einkaufsladens. Beim Linksabbiegen in die Turmstraße übersah sie eine entgegenkommende 56-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Airbag im VW UP! auslöste. Beide Fahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall. Ein Rettungswagen brachte die 56-Jährige in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen schleppte die nicht mehr fahrbereiten Autos ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell