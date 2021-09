Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (09.09.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Auffahrunfall in der Dettinger Straße ist es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer gekommen. Ein 25-Jähriger fuhr mit einer Yamaha auf der Dettinger Straße. An der Einmündung in die Radolfzeller Straße prallte er auf einen VW Golf eines 18-Jährigen. Dabei stürzte er mit seiner Maschine und verletzte sich. Das Zweirad musste mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro abgeschleppt werden. Am Golf entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

