POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 26.08.2022/11:40 Uhr: Letzte Etappe der Deutschlandtour 2022 am 28. August 2022 - Jedermanntour führt auch durch den Landkreis Esslingen

Reutlingen (ots)

Beim Streckenverlauf hat sich in der o.g. Pressemitteilung ein Fehler eingeschlichen: Beim Ort, an dem die Strecke in den Lkrs. Göppingen übergeht, handelt es sich um Roßwälden (nicht Roßhalden). Nachfolgend finden Sie die korrigierte Version:

Wir möchten Sie auf eine Pressemitteilung des Polizeiprädidiums Stuttgart zu den Einsatzmaßnahmen anlässlich der letzten Etappe der Deutschlandtour 2022 aufmerksam machen, die Sie unter dem Link

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5306085

finden. Das Polizeipräsidium Stuttgart koordiniert und leitet den landesweiten Einsatz am 28. August 2022 von Stuttgart aus. Für den Teil der Strecke der Jedermann-Tour, der auch durch den Landkreis Esslingen führt, sind auch Kräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen im Einsatz.

Die Jedermann-Tour startet in Stuttgart und führt dann über Esslingen - Wendlingen - Kirchheim/Teck - nach Notzingen, bevor sie dann nach Roßwälden und damit in den Landkreis Göppingen übergeht.

Auf der Homepage des Veranstalters https://www.deutschland-tour.com finden Sie weitere detaillierte Informationen zum Verlauf, zu den Streckensperrungen und den damit verbundenen Verkehrsbehinderungen.

Die Stuttgarter Polizei informiert über Besonderheiten zum Einsatzverlauf in den sozialen Netzwerken:

https://www.facebook.com/PolizeiStuttgart

https://twitter.com/pp_stuttgart

