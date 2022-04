Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auffahrunfall mit Lkw

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Lehmbrakener Straße/Münsterstraße hat es am frühen Montagnachmittag einen Auffahrunfall gegeben, bei dem eine 59-jährige Frau verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 59-Jährige aus Dülmen gegen 14.20 Uhr von der Lehmbrakener Straße nach rechts auf die Münsterstraße abbiegen - und hielt am Stopp-Schild. Der 27-jährige Fahrer des (Klein-)Lkw aus Haltern am See dahinter fuhr auf. Die 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, er konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

