POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Beim Wenden Pedelec-Fahrer übersehen: 87-Jähriger schwer verletzt

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Wendemanöver hat ein 57-Jähriger mit seinem Lieferwagen am Donnerstag um 9.25 Uhr in der Rohrbacher Straße in Leimen einen Pedelec-Fahrer übersehen. Der Pedelec-Fahrer war auf dem Gehweg in nördliche Richtung unterwegs, als ich das Heck des Fahrzeugs leicht berührte, wodurch der 87-Jährige zu Fall kam. Er trug keinen Helm und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Schwer verletzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

