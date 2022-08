Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Nachtrag zum Brand von Holzschuppen; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Gegenverkehr übersehen

Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag an der Einmündung Bismarckstraße / Silcherstraße entstanden. Ein 24-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Bismarckstraße von der Römerstraße kommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Silcherstraße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW up!, dessen 53 Jahre alter Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beide Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. (cw)

Plochingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Schorndorfer-/ Kronenstraße ereignet hat. Ein 41-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit seinem VW Transporter auf der Schorndorfer Straße in Richtung Neckarstraße unterwegs und bog an der Einmündung mit der Kronenstraße links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Schorndorfer Straße in Richtung Stumpenhof fahrenden Renault Twingo einer 56-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt und die Unfallstelle mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. (rn)

Erkenbrechtsweiler (ES): Radfahrer verunglückt

Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend in der Nähe der Burgruine Hohenneuffen verunglückt. Der 63-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit seinem Pedelec auf einem abschüssigen Wanderweg unterhalb des Rastplatzes Schanze unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte bergab. Der Mann rutschte zunächst mehrere Meter weit bis er an einem Baum liegenblieb. Der Verunglückte wurde durch die Bergwacht gerettet und im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben. Nach einer Erstversorgung vor Ort musste er mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Neckartailfingen (ES): In die Leitplanke geprallt

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Donnerstagnachmittag in Neckartailfingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-Jähriger war gegen 17 Uhr mit einem Renault Trafic auf der Nürtinger Straße unterwegs. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte im Anschluss gegen die Schutzplanke. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Gegen Roller und Pkw gekracht

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 69-Jährigen der am Donnerstagabend auf der Grafenhalde einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem E-Bike Pegasus auf der Straße Ob der Grafenhalde bergabwärts unterwegs, wobei ihm ein Pkw entgegenkam. Der Radler scherte nach rechts aus, um dem Auto Platz zu machen, wobei er zunächst gegen einen 39-Jährigen prallte, der dort mit seinem Motorroller angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten beide Zweiradfahrer gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Golf. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen summieren sich auf etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher musste nachfolgend mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden. Da eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 69-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als einer Promille ergab, musste er dort zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun einer entsprechend Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Brand von Holzschuppen - Verdacht der Brandstiftung (Zeugenaufruf) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.08.2022/11.55 Uhr

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Brand an den Gartenhütten am Mittwochnachmittag in der Derendinger Steinlachwasenstraße deuten darauf hin, dass das Feuer vermutlich absichtlich gelegt worden sein dürfte. Offenbar hatten sich zuvor Personen auf dem Grundstück hinter dem Hundeübungsplatz im Gewann Löchle aufgehalten, dort randaliert und eine Vielzahl von Gegenständen, überwiegend Pflanzkübel und Blumentöpfe zerstört. Das Kriminalkommissariat Tübingen sucht daher nach Zeugen, die dort am Mittwochnachmittag, vor 17 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere sucht sie nach einem möglichen Zeugen, der als etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit blonden, kurzen Haaren und Brille beschrieben wird. Er soll eine beigefarbene Hose und ein hellblaues T-Shirt mit einem breiten Querstreifen getragen haben. Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Burladingen (ZAK): Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mit ersten Erkenntnissen nach schweren Verletzungen musste ein gestürzter Radfahrer am Donnerstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 66-Jährige war gegen 16 Uhr in einer dreiköpfigen Gruppe Rennradfahrer auf der stark abschüssigen Alte B 32 unterwegs. Vor Hausen überquerten die Radler zunächst die Brücke über die B 32. Ausgang der folgenden scharfen Rechtskurve stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Rennrad. Hierbei zog er sich vermutlich schwere Verletzungen zu. Der 66-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Meßstetten (ZAK): Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Geißbühlstraße gekommen. Drei Bewohner im Alter 18, 33 und 43 Jahren sowie eine 26-jährige Bewohnerin waren gegen 23.30 Uhr von zwei 34 und 41 Jahre alten Sicherheitsmitarbeitern zur Ruhe ermahnt worden. Daraufhin soll sich ein Streit entwickelt haben, der in Handgreiflichkeiten mündete. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

