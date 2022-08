POL-RT: Verkehrsunfall in Deizisau

Reutlingen (ots) - Riederich (RT): Gegenverkehr übersehen Leicht verletzt wurde ein 52-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung Mittelstädter Straße / Bachstraße ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen 17.25 Uhr mit seinem VW Polo auf der Mittelstädter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bachstraße einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Honda ...

