Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Gegenverkehr übersehen

Leicht verletzt wurde ein 52-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung Mittelstädter Straße / Bachstraße ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen 17.25 Uhr mit seinem VW Polo auf der Mittelstädter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bachstraße einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Honda Goldwing. Deren 52 Jahre alter Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der VW-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden an der Honda wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. An dem bereits älteren Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf etwa 5.000 Euro belaufen dürfte. (cw)

Riederich (RT): In Firmen eingebrochen (Zeugenaufruf)

In vier Gebäudekomplexe mit neun Firmen in der Industriestraße und in der Robert-Bosch-Straße sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge drangen vermutlich ein und dieselben Einbrecher in den frühen Morgenstunden des Mittwochs jeweils über Fenster oder Türen gewaltsam in die Gebäude ein. Nachfolgend durchsuchten sie die in den Gebäuden untergebrachten Firmen, wobei verschlossene Türen teils mit brachialer Gewalt aufgestemmt, aufgewuchtet oder einfach aufgetreten wurden. In zwei der Firmen stießen sie auf Tresore die sie vor Ort aufwuchteten oder aufflexten. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-3333 oder an das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0. (cw)

