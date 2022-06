POL-OF: Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südosthessen am 09.06.2022 auf dem Rosenauplatz

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Nach Rangelei in Lebensmittelmarkt: Polizei sucht zwei Zeugen - Offenbach (lei) Nach einem handfesten Streit am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelladen in der Sandgasse (20er-Hausnummern) sucht die Polizei nach zwei noch unbekannten potentiellen Zeugen. Ein 40 Jahre alter ...

mehr