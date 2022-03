Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Raub am Hauptbahnhof - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Krefeld (ots)

Ein Mann hat am Hauptbahnhof einem anderen das Portemonnaie entrissen. Der 21-Jährige wartete am Donnerstag (17. März 2022) gegen 3:20 Uhr am Bahnsteig, als der Täter ihn ansprach und um etwas Geld bat. Als er seine Geldbörse zog, nahm der Mann sie ihm ab und bediente sich. Beim anschließenden Handgemenge konnte der 21-Jährige sein Portemonnaie wieder an sich bringen. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Unter dem geraubten Kleingeld befand sich auch die Treuekundenmünze einer Apotheke.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen Mann auf dem Theaterplatz stellen. Bei ihm wurde neben Geld auch die Treuemünze gefunden. Weil der 23-Jährige schon öfter wegen vergleichbarer Delikte aufgefallen war, wurde er festgenommen. Der Haftrichter hat heute Untersuchungshaft angeordnet. (91)

