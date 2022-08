Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Kiosk; Polizeibeamte angegriffen; Brände; Schlägerei

Reutlingen (ots)

Pedelec-Fahrerin übersehen

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leichten Verletzungen musste eine 32-jährige Pedelec-Fahrerin und ihre beiden Kinder im Alter von zwei Jahren und neun Monaten nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 45-Jährige wollte gegen 16.45 Uhr mit ihrem Ford C-Max vom Gelände eines Autohauses nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einbiegen. Dabei übersah sie die von rechts kommende Radlerin. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die Fahrradfahrerin und ihr Anhänger mit den beiden Kindern kippte um. Ein Rettungswagen brachte alle drei anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Sachschaden an Pedelec und Anhänger werden auf geschätzte 150 Euro beziffert. (cw)

Reutlingen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Mutmaßlich alkoholisiert hat ein 43-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Mann befuhr gegen 23 Uhr mit einem Audi A5 die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Hohbuch, als er auf Höhe einer Tankstelle mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur gekommen und dort mit einem Audi S4 zusammengestoßen ist. Dessen 24 Jahre alter Lenker erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der mutmaßliche Lenker des A5 wurde wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der Audi befand sich ebenfalls dort und wies entsprechende Unfallschäden auf. Ein durchgeführter Alkoholtest lieferte einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (rn)

Eningen (RT): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 380 erlitten. Der 25-Jährige war gegen 15 Uhr mit einer BMW auf der Landstraße von St. Johann herkommend in Richtung Eningen unterwegs. Auf einem kurzen, geraden Streckenabschnitt setzte er zum Überholen der vorausfahrenden Fahrzeuge an. Aufgrund von Gegenverkehrs musste er sich während des Überholvorgangs zwischen zwei Pkw einordnen. Hierbei verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine und prallte ins Heck einer in dieselbe Richtung fahrende Mercedes-Benz A-Klasse eines 42-Jährigen. In der Folge stürzte der Kradlenker von seinem Motorrad und streifte an der Seite einer entgegenkommenden Mercedes-Benz A-Klasse einer 21 Jahre alten Frau entlang. Im Anschluss blieben er und seine BMW auf dem Gegenfahrstreifen liegen. Der 25-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Maschine musste von einem Abschleppwagen abtransportiert werden. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (ms)

Pfullingen (RT): In Kiosk eingebrochen

In den Kiosk einer Minigolfanlage in der Klosterstraße ist am Mittwochabend eingebrochen worden. Zwischen 21.50 Uhr und 22.250 Uhr brach der Unbekannte eine Tür des Kioskgebäudes auf und stahl aus dem Inneren mehrere Getränkedosen. Anschließend entkam er ungesehen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Bei Rot über die Ampel

Eine Rotlichtfahrt hat am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der L 1192 geführt. Ein 60-Jähriger hatte gegen 15.20 Uhr mit einem Citroen die Aufstiegstraße von Esslingen herkommend in Richtung Autobahn befahren. An der Kreuzung bei Berkheim missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr geradeaus weiter. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden, 20 Jahre alten Lenkerin eines Opel Corsa, die von der L 1192 aus nach links in Richtung Zollberg abbiegen wollte. Die junge Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. (ms)

Ostfildern (ES): Unfall zwischen Radfahrern

Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag bei einem Kreisverkehr in der Rinnenbachstraße zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 83-Jähriger mit seinem Zweirad den Radweg an der Rinnenbachstraße in Richtung Ruit. In einer Kurve im Bereich des dortigen Kreisverkehrs kam ihm ein 37 Jahre alter Radfahrer entgegen und die Lenker der beiden Fahrzeuge berührten sich. Der 83-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige war unverletzt geblieben. (rn)

Ostfildern (ES): Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend in der Parksiedlung ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 24-Jähriger gegen 18.45 Uhr mit seinem VW Polo rückwärts aus einer Parklücke an der Ecke Robert-Koch-Straße/Herzog-Philipp-Platz gefahren. Dabei kam es zu einem Streifvorgang mit der vorbeifahrenden Vespa eines 71-Jährigen. Dieser stürzte in der Folge zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (rn)

Baltmannsweiler (ES): Leichtkraftradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 16-Jähriger beim Sturz von seiner Yamaha am Mittwochabend auf der K1210 zwischen Baltmannsweiler und Baach erlitten. Der Jugendliche befuhr gegen 19.10 Uhr die Kreisstraße bergab in Richtung Baach. In einer Linkskurve geriet er dabei nach derzeitigem Kenntnisstrand zu weit nach rechts und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bekannte kümmerten sich um den Abtransport seiner Yamaha, an der Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden war. (rn)

Frickenhausen (ES): In Gewahrsam genommen

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Mittwochabend gegen zwei Männer im Alter von 30 und 54 Jahren. Gegen 19.50 Uhr war die Polizei zu einer Ruhestörung auf einem Wiesenstück zwischen Frickenhausen und Linsenhofen gerufen worden. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die drei dort anwesenden Personen aufgefordert, ihre Personalien zu nennen, was der 54-Jährige verweigerte. Als dieser anschließend nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, griff der 30-Jährige unvermittelt einen Beamten an. Beide stürzten im folgenden Gerangel zu Boden, das erst durch den Einsatz von Pfefferspray beendet werden konnte. Auch der 54-Jährige musste in der Folge zu Boden gebracht werden, bevor ihm Handschließen angelegt werden konnten. Dabei versuchte er, nach den Einsatzkräften zu schlagen. Da der 30-Jährige nochmals versuchte einzugreifen, musste er unter erneutem Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Beide Männer wurden anschließend in Gewahrsam genommen. Sie sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rn)

Mössingen-Belsen (TÜ): Brand in Kellerwohnung

Zu einem Wohnungsbrand im Keller eines Reihenhauses mussten die Rettungskräfte am Mittwochmittag in den Ortsteil Belsen ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war gegen 13.30 Uhr eine Küchenzeile im Untergeschoss des Gebäudes in der Straße Im Weiherwiesen in Brand geraten. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Zwei Bewohner im Alter von 25 und 55 Jahren mussten vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 40.000 Euro. Der Polizeiposten Mössingen hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 19-Jährige am Mittwochnachmittag am Kreisverkehr Ebenhalde verursacht hat. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war die Fahranfängerin mit ihrem Skoda Fabia gegen 17.50 Uhr auf der Schnarrenbergstraße in Richtung Ebenhalde unterwegs. Am Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt eines 5er BMW, der sich bereits im Kreisverkehr befand und fuhr den polizeilichen Ermittlungen zufolge ungebremst ein. Der 71 Jahre alte BMW-Fahrer hatte keinerlei Chancen zu reagieren, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Während der 71-Jährige unverletzt blieb, wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Tübingen (TÜ): Holzschuppen in Brand geraten

Zum Brand mehrerer zusammengebauter Geschirrhütten mussten Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag in die Steinlachwasenstraße ausrücken. Dort war es kurz nach 17 Uhr auf einem Grundstück hinter dem Hundeübungsplatz im Gewann Löchle aus noch ungeklärten Gründen zum Brand der Holzschuppen gekommen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, standen die Hütten, in denen unter anderem Brennholz und Gartengeräte gelagert waren, teils bereits in Vollbrand. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, war nicht mehr zu verhindern, dass zwei der Hütten abbrannten und zwei weitere erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend ein der Einmündung Pliezhäuser Straße / Schönbuchsteige ereignet hat. Eine 22-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 19 Uhr auf der Straße vom Baggersee herkommend in Richtung Schönbuchsteige unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt des von links, aus Richtung der L379 kommenden VW eines 54-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß zog sich die 22-Jährige nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften aufgrund auslaufender Betriebsmittel zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Albstadt (ZAK): Schlägerei

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am Mittwochabend in der Bahnhofstraße in Ebingen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 19.40 Uhr ein 23-Jähriger mit einem flüchtig Bekannten zunächst in einen verbalen Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei soll der Bekannte auch ein Teppichmesser eingesetzt haben. Zudem wurde im Zuge der Auseinandersetzung ein in der Nähe geparkter Mercedes beschädigt. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Eine eingeleitete Fahndung nach seinem Kontrahenten, der noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet war, blieb erfolglos. Der Polizeiposten Ebingen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zu den Hintergründen der Schlägerei aufgenommen. (rn)

Albstadt (ZAK): Radfahrer in der Eyach gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer beim Sturz in dem Flüsschen Eyach am Mittwochnachmittag erlitten. Der 74-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit seinem E-Bike in der Nähe der B 463 bei Laufen in die Eyach geraten und stürzte aus bislang unbekannter Ursache ins Wasser. Da er sich nicht selbst ans Ufer begeben konnte, rückte die Bergwacht und die Wasserrettung aus und half dem Senior an Land. Anschließend wurde er dem Rettungsdienst übergeben und mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur ärztlichen Versorgung gebracht. (ms)

