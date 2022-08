Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorrang missachtet; Einbruch in Lebensmittelgeschäft; Tunnel gesperrt

Reutlingen (ots)

Vorrang missachtet

Eine Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 62.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der B464 zwischen Reutlingen und der B27 ereignet hat. Eine 25-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend unterwegs und wollte an der Abfahrt Kirchentellinsfurt nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen aus Richtung B27 entgegenkommenden Hyundai Ioniq. Dessen 56 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Hyundai-Fahrer unverletzt blieb, musste die Unfallverursacherin mit noch unklaren Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 16.15 Uhr gesperrt werden.

Münsingen (RT): In Geschäft eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Über ein möglicherweise gekipptes Fenster gelangte der Unbekannte ins Innere des Ladens. Daraus entwendete er mehrere Smartphones sowie Bargeld und entkam anschließend ungesehen. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Münsingen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07381/9364-0, um Zeugenhinweise. (rn)

Albstadt (ZAK): Kleine Ursache, große Auswirkung

Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist der Tunnel Laufen bis auf weiteres gesperrt. Ein 52-Jähriger war am Mittwochmorgen, gegen 8.10 Uhr, mit einem Lkw auf der B 463 von Lautlingen herkommend in Richtung Balingen in den Tunnel eingefahren. Fatalerweise löste sich im Tunnel die Sicherung des Deckels eines Containers, der auf dem Fahrzeug transportiert wurde und klappte nach oben. Dabei schlug er gegen die Tunneldecke, so dass die Beleuchtung und die Kabel erheblich beschädigt wurden. Da die Elektrik des Tunnels im Anschluss ausfiel, wurde er von der Straßenmeisterei Lautlingen gesperrt. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. (ms)

