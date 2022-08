Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

In Schule eingebrochen

In die Schule in der Bismarckstraße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Wie erst am Montagnachmittag entdeckt wurde, sind Einbrecher zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, auf noch ungeklärte Art und Weise ins Schulgebäude gelangt. Dort hebelten sie in mehreren Räumen und Klassenzimmern Schränke auf. Auch mehrere Getränkeautomaten wurden von den Unbekannten aufgebrochen oder versucht aufzubrechen. Ob etwas gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach (ES): Motorradfahrer übersehen

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Stuttgarter Straße / Christofstraße ereignet hat. Eine 58-Jährige war mit ihrem VW Golf gegen 7.15 Uhr auf der Stuttgarter Straße von Plochingen in Richtung Reichenbach unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach links in die Christofstraße einbiegen. Sie hielt zunächst an, um zwei entgegenkommende Autos durchfahren zu lassen. Beim Anfahren übersah sie jedoch eine dahinter fahrende BMW. Deren 44 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte den Biker ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Bempflingen (ES): Von der Sonne geblendet

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Grafenberger Straße in Kleinbettlingen ereignet. Ein 21-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit einem 1er BMW in Richtung Grafenberg unterwegs. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbeifahren wollte, übersah er eigenen Angaben nach aufgrund der tiefstehenden Sonne den entgegenkommenden Radlader eines 36 Jahre alten Mannes. Der Pkw prallte im Anschluss gegen die vordere linke Seite der selbstfahrenden Arbeitsmaschine. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. An dem Radlader war ein Schaden in Höhe von zirka 20.000 Euro entstanden. Da neben dem BMW auch die sechs Tonnen schwere Arbeitsmaschine abgeschleppt werden musste, war die Durchgangsstraße für etwa vier Stunden in beide Richtungen gesperrt. (ms)

Schömberg (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Zwei Personen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am Dienstagvormittag in der Rottweiler Straße in Schömberg ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 43-Jähriger war mit einem Skoda gegen elf Uhr auf der Durchgangsstraße stadteinwärts unterwegs und musste an einer roten Ampel auf Höhe eines Cafés anhalten. Ein 58 Jahre alter Lenker eines nachfolgenden Lkw bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Lastwagen auf den stehenden Pkw auf. Der 43-Jährige sowie ein acht Jahre alter Junge in seinem Wagen verletzten sich hierbei und wollten sich im Anschluss selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf über 30.000 Euro belaufen. (ms)

