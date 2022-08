Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Seniorin verletzt; Zigarettenautomat aufgebrochen; Exhibitionist geschnappt; Verkehrsunfälle; Brand in Firma

Reutlingen (ots)

Hülben (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand mussten die Rettungskräfte am späten Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in die Gartenstraße in Hülben ausrücken. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte der Motorraum eines Peugeot während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer hielt daraufhin an und versuchte vergeblich, selbst die Flammen zu bekämpfen. Erst der sofort verständigten Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Kirchheim (ES): Seniorin von Getränkedose getroffen (Zeugenaufruf)

Eine Seniorin ist am Montagnachmittag in der Kirchheimer Innenstadt von einer Getränkedose getroffen und erheblich verletzt worden. Die 88-Jährige war zwischen 14.10 Uhr und 14.40 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Osianderstraße in Richtung Friedrichstraße unterwegs. Auf Höhe der Außentreppe des dreistöckigen Parkhauses Teckcenter fiel ihr die Getränkedose auf den Kopf. Die verletzte Frau wurde zunächst im gegenüberliegenden DRK-Seniorenzentrum versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und der Seniorin gesagt, dass vermutlich Jugendliche die Büchse vom Parkhaus heruntergeworfen hätten. Er beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/5010 in Verbindung zu setzen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zigarettenautomat aufgebrochen

Einen Zigarettenautomaten am Bahnhof Oberaichen in der Wilhelm-Haas-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen und ausgeplündert. Gegen 0.35 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem dort der beschädigte Automat entdeckt worden war. Dieser war mit brachialer Gewalt aufgestemmt und Zigaretten und Bargeld entwendet worden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

In einem Gartentor endete die Fahrt eines 61-Jährigen am Montagnachmittag in der Plieninger Straße. Der Mann war gegen 15.40 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Plieninger Straße vom Tower herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Ortsmitte Bernhausen einbiegen. Anstatt abzubremsen, beschleunigte er beim Abbiegen plötzlich seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in das Gartentor. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weil eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,2 Promille ergab, musste er dort auch gleich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Zur Höhe des am Gartentor entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Tübingen-Hirschau (TÜ): Exhibitionist geschnappt

Einen mutmaßlichen Exhibitionisten haben Beamte des Polizeireviers Tübingen am Montagabend am Hirschauer Baggersee vorläufig festgenommen. Gegen 18.35 Uhr verständigten zwei 21 und 24 Jahre alte Frauen die Polizei nachdem der Mann auf der Liegewiese vor ihnen onaniert hatte, als beide vorbeischwammen. Aufgrund der raschen Alarmierung konnte der 58-jährige Tatverdächtige noch an Ort und Stelle angetroffen und festgenommen werden. Wie sich herausstellte hatte er dort auch unerlaubt Filmaufnahmen gefertigt. Seine Videokamera und sein Mobiltelefon wurden sichergestellt. Der Beschuldigte wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Balingen (ZAK): Vorrang missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der B463 zwischen Haigerloch und Bisingen ereignet hat. Ein 27-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Bundesstraße von Haigerloch in Richtung Bisingen unterwegs und wollte an der Auffahrt nach links auf die B27 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Seat Arona. Dessen 62 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw) dessen

Albstadt (ZAK): Stofflaken in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache sind am Montagabend bei einer Firma in der Straße Auf Steingen Stofflaken in Brand geraten. Infolge des Feuers löste gegen 19.20 Uhr ein Brandalarm aus. Die Feuerwehr, die daraufhin anrückte, entdeckte die brennenden Laken auf einem Wagen und löschte sie anschließend im Hofraum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (rn)

