POL-RT: Einbruch in Gaststätte; Verkehrsunfallflucht; Rotlicht missachtet

In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Straße Weiher ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 20.45 Uhr und 10.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute wieder abgezogen sein. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht (Zeugenaufruf)

Auf rund 17.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen-Süd zwischen Bernhausen und Stetten entstanden ist. Ein 68-Jähriger war gegen 10.40 Uhr mit einem Lexus IS auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle LE-Süd ab. Kurz vor der nachfolgenden Einmündung wollte er sich mit seinem Wagen links in Richtung Bernhausen einordnen, als sich von hinten ein hupendes, schwarzes Fahrzeug mit ES-Kennzeichen schnell genähert haben soll. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte der 68-Jährige seinen Lexus nach rechts, prallte in die dortigen Leitplanken und beschädigte diese auf einer Länge von über zehn Metern. Verletzt wurde niemand. Der Wagen musste anschließend abgeschleppt werden. Hierzu wurde die Anschlussstelle ab 12.15 Uhr für etwa 15 Minuten voll gesperrt. Der schwarze Pkw mit ES-Zulassung war zwischenzeitlich in Richtung Stetten davongefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrerin oder zum Fahrer des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (rn)

Balingen (ZAK): Bei Rot in die Kreuzung

Die Missachtung des Rotlichts dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Schillerstraße / Auf Stetten ereignet hat. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Citroen C3 war kurz nach acht Uhr auf der Schillerstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung B 27 einbiegen. Ohne auf die Rot zeigenden Ampel zu achten, fuhr er in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts auf der Straße Auf Stetten heranfahrenden Skoda Fabia, dessen 19-jährige Fahrerin bei grün eingefahren war. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten 30.000 Euro beträchtlich aus. (cw)

