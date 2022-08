Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Brände; Bargeld geraubt

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung zweier Personengruppen (Zeugenaufruf)

Am frühen Montagmorgen ist es in der Albstraße zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen gekommen. Gegen 01.40 Uhr waren drei Männer im Alter von 26 bis 38 Jahren zusammen mit einer 19-Jährigen vor der Agentur für Arbeit unterwegs. Dort entdeckten sie eine weitere Gruppe und gingen davon aus, dass es sich um Kollegen handeln könnte. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Personen im Anschluss in Streit. Die bislang unbekannten Täter sollen mit abgeschlagenen Flaschenhälsen und einem messerähnlichen Gegenstand die vier bedroht und angegriffen haben. Ein 26-Jähriger zog sich hierbei Schnittverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen waren die drei Täter in Richtung Innenstadt geflüchtet. Über das Alter und die Größe der Unbekannten liegen keine konkreten Angaben vor. Einer war mit einer schwarzen Hose und einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Er hat schwarze, nach hinten gegelte Haare, die an der Seite kurz rasiert sind. Vom zweiten Täter ist bekannt, dass er eine schwarze Joggingjacke sowie eine schwarze Hose trug und dunkle Haare hat. Der dritte Tatverdächtige trug eine lilafarbene Sportjacke und eine schwarze Hose. Er soll lockige Haare haben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Hinweise zu den Unbekannten. (ms)

Pfullingen (RT): Betrunken und in den Gegenverkehr (Zeugenaufruf)

Deutlich alkoholisiert war ein 37-Jähriger, der am Sonntagabend auf der B312/B313 kurz vor dem Ursulabergtunnel einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 21.45 Uhr mit seinem Mercedes Citan auf der Bundesstraße von Unterhausen herkommend, in Richtung Reutlingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Klosterstraße überholte er eine Fahrzeugkolonne und fuhr anschließend auf der linken Spur weiter in Richtung Reutlingen. Ein entgegenkommender, weißer Pkw konnte durch ein Ausweichen eine Kollision mit dem Kleintransporter gerade noch vermeiden. Eine nachfolgende 57 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot 207 konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur seitlich versetzten Frontalkollision mit dem Mercedes kam. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde die Peugeot-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Während sich der Unfallverursacher selbst aus seinem Wagen befreien konnte und unverletzt blieb, wurde die 57-Jährige so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Unfallverursachers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Beide Fahrzeuge wurden nachfolgend von Abschleppdiensten geborgen. Neben der Feuerwehr, mit sechs Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten, war auch der Rettungsdienst mit einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße und der Tunnel mussten bis kurz nach Mitternacht gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefonnummer 07071/972-8660 nach dem noch unbekannten Fahrer des weißen Pkw, der dem auf der linken Spur fahrenden Mercedes ausweichen musste und bittet diesen, sich als Zeuge zu melden. (cw)

Münsingen (RT): Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Sonntagnachmittag in der Seeburger Steige erlitten. Der 24-Jährige befuhr kurz nach 16.30 Uhr mit einer KTM die B 465 von Münsingen herkommend in Richtung Seeburg. In einer Linkskurve rutschte ihm aus bislang ungeklärter Ursache das Vorderrad seines Zweirads weg und der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Metzingen (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Glücklicherweise nahezu unverletzt haben vier junge Männer einen Verkehrsunfall am späten Sonntagabend auf der L 380a zwischen Glems und Metzingen überstanden. Ein 18-Jähriger war gegen 22.20 Uhr in einem Mazda mit drei Beifahrern im Alter von 18 bis 20 Jahren auf der Landstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung Hardtsiedlung kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich in einem Acker und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde wie seine Mitfahrer, die ersten Erkenntnissen nach ohne größere Blessuren geblieben waren, zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Bei dem Fahranfänger, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde eine leichte Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von etwa 0,2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Führerscheinrechtliche Maßnahmen wurden zunächst noch keine getroffen. An dem Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro entstanden. Es musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. (ms)

St. Johann (RT): Fahrrad kontra Motorrad

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagvormittag auf der L380 bei Lonsingen ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte ein 50 Jahre alter Radfahrer im Bereich eines Parkplatzes kurz nach Lonsingen, die Landesstraße in Richtung eines dortigen Grillplatzes überqueren. Dabei übersah der Radler offenbar den von links kommenden und vorfahrtsberechtigen, 31 Jahre alten Motorradfahrer. Nach dem anschließenden Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten zu Boden. Sie erlitten schwere Verletzungen. Während der 50-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste, wurde der 31-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro. Das Motorrad der Marke BMW wurde abgeschleppt. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel zur Unfallstelle ausgerückt. Die L380 musste im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Reinigungsarbeiten zwischen Lonsingen und der Abzweigung nach Ohnastetten bis etwa 13.30 Uhr gesperrt werden. (rn)

Münsingen (RT): Blumentopf in Brand geraten

Ein brennender Blumentopf hat am Sonntagabend in der Dresdener Straße für Aufregung gesorgt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses entdeckten kurz vor 19 Uhr den Brand auf ihrem Balkon und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr brachte die Flammen in dem Blumenkübel rasch unter Kontrolle und löschte sie. Verletzt wurde niemand. Als Ursache könnte ein Defekt an einer im Topf befindlichen Leuchte in Frage kommen. Durch das Feuer wurde auch die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 5.000 Euro beziffert. Die betroffene Wohnung blieb bewohnbar. (rn)

Esslingen (ES): Gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Auf etwa 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Hirschlandstraße entstanden ist. Eine 60-Jährige befuhr gegen 14.45 Uhr mit ihrem Opel Astra die Straße in Richtung Hirschlandkopf. Dabei fuhr sie offenbar zu nah am rechten Fahrbahnrand und touchierte auf Höhe der Klinik einen geparkten VW Polo. Anschließend prallte sie in die Seite eines davor geparkten Audi Q3. Die 60-Jährige blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Ihr Opel wurde allerdings so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Während der Bergung des Fahrzeugs musste die Hirschlandstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. (rn)

Deizisau (ES): Streitigkeiten

Gleich mehrfach wurde die Polizei am Sonntag in eine Flüchtlingsunterkunft in der Sirnauer Straße gerufen. Gegen 18 Uhr war es dort unter mehreren Bewohnern aus noch ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten gekommen, bei denen auch ein Brötchenmesser eingesetzt worden sein soll. Dabei erlitt ein 28-Jähriger soweit bislang bekannt ist, oberflächliche Schnittwunden, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Nachdem sich die Lage zunächst beruhigt hatte, flammten die Streitigkeiten gegen 19 Uhr erneut auf. Neben Faustschlägen soll dieses Mal ein Besenstil zum Einsatz gekommen sein, wodurch ein 24-Jähriger leicht verletzt und nachfolgend ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden musste. Zwei mutmaßliche Rädelsführer wurden in Gewahrsam genommen und mussten die Nacht auf richterliche Anordnung in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzungen aufgenommen. Ernstlich verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. (cw)

Großbettlingen (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte ersten Ermittlungen zufolge, die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Sonntagnachmittag auf der B313 zwischen den Einmündungen K1231 und Albstraße gewesen sein. Ein 63-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Bundesstraße unterwegs, als er Rauch aus den Lüftungsschlitzen seines Wagens bemerkte. Er hielt an und öffnete die Motorhaube, als schon Flammen aus dem Motorraum schlugen. Löschversuche eines Ersthelfers schlugen zunächst fehl. Erst die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den brennenden Wagen sowie das Gestrüpp rundherum, welches auch bereits Feuer gefangen hatte, löschen. An dem Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden der auf etwa 6.000 Euro geschätzt wird. Der Wagen wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Altbach (ES): Rauchmelder ausgelöst

Ein ausgelöster Rauchmelder in einem Wohngebäude hat am Sonntagmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Lönsweg auf den Plan gerufen. Der Integrierten Leitstelle wurde gegen 12.30 Uhr der Alarm gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften anrückte, konnte aber zum Glück schnell Entwarnung geben. Offenbar war es infolge eines technischen Defekts an der Heizung zu einer Rauchentwicklung gekommen, die den Melder ausgelöst hatte. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Rettungswagenbesatzungen vor Ort. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Lenningen (ES): Mann Bargeld geraubt

Einem Mann ist am frühen Sonntagmorgen Bargeld in bislang unbekannter Höhe geraubt worden. Der 66-Jährige hatte gegen 5.30 Uhr eine Gaststätte in der Parkstraße in Oberlenningen verlassen. Vor dem Gebäude wurde er unvermittelt von zwei Männern tätlich angegriffen. Diese rissen ihm hierbei eine Tasche mit Geld aus den Händen, wobei der Angegriffene hinfiel. Auf dem Boden liegend traten die Unbekannten noch auf ihr Opfer ein. Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß über einen Parkplatz und konnten unerkannt entkommen. Von den Räubern liegt bislang lediglich eine vage Personenbeschreibung vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Betrunkener Pedelec-Lenker fuhr gegen Mülltonnen

Ein erheblich betrunkener Pedelec-Lenker ist am Sonntagabend gegen zwei Mülltonnen gefahren und beim Sturz zu Boden verletzt worden. Der 27-Jährige war gegen 22.30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs, als er gegen die beiden am rechten Fahrbahnrand stehenden Mülltonnen prallte. Diese fielen durch die Kollision um. Zwei Passanten kümmerten sich im Anschluss um den gestürzten Radler, brachten ihn nach Haus und verständigten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und aufgrund seiner Verletzungen vorsorglich stationär aufgenommen. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Dußlingen (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der B27 erlitten. Der 21-Jährige befuhr mit seiner KTM gegen zehn Uhr die linke Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Gomaringen kam er dabei aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Der Rettungsdient brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Maschine, an der Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden war, wurde von Bekannten geborgen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B27 in Richtung Tübingen bis etwa 10.30 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Balingen (ZAK): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der B463 kurz nach der Auffahrt Weilstetten ereignet hat. Ein 71-Jähriger war mit seinem VW Golf gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße von Balingen in Richtung Albstadt unterwegs. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah er eine dort fahrenden 61-Jährige mit ihrem Audi A1. Bei der nachfolgenden Kollision wurden beide Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand. (cw)

