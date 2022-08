Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall

Zu einem Verkehrsunfall wegen einer Vorfahrtsverletzung ist es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr gekommen. Ein 29-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr von Holzelfingen kommend die L387 und missachtete an der Einmündung zur L230 die Vorfahrt des von rechts kommenden Fiat, der von einem 61-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Da sich beim Unfallverursacher Hinweise auf den Einfluss von berauschenden Mitteln ergaben, musste er eine Blutprobe abgeben.

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall

Ungefähr 25.000 Euro Sachschaden ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Neckarstraße in Nürtingen entstanden. Ein 74-jähriger Opel-Fahrer fuhr gegen 12.30 Uhr Richtung Neckarhausen und soll stark abgebremst und angehalten haben, um seine 62-jährige Beifahrerin am Straßenrand aussteigen zu lassen. Ein 25 Jahre alter Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr auf den Opel auf und schob diesen gegen eine Ampelanlage, sodass der Opel vorne und hinten stark beschädigt wurde und abgeschleppt werden musste.

Bodelshausen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrtsregelung hat am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Bodelshausen geführt. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Mercedes die Lehrstraße und wollte auf die Ringstraße abbiegen. Hierbei übersah der Mann die aus seiner Sicht von rechts heranfahrende 55-jährige Fahrzeugführerin eines VW Touran. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Balingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend ist ein 25-Jähriger auf dem Lochenpass zwischen Tieringen und Balingen-Weilstetten auf der L440 mit seinem Mazda ins Schleudern geraten. Gegen 22.45 Uhr geriet der Bergabwärtsfahrende nach links von der Fahrbahn ab, sodass insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Der Mazda musste abgeschleppt werden. Die verschmutzte Fahrbahn wurde gereinigt.

