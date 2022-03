Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - Zwei Leichtverletzte

Nideggen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich Abendener Straße/Zülpicher Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 15:50 Uhr befuhr eine 52 Jahre alte Frau aus Nideggen mit ihrem Pkw die L11. An der Kreuzung wollte sie ihre Fahrt geradeaus in Richtung Zülpicher Straße fortsetzen. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein, dort kam es dann zur Kollision mit einem von rechts kommenden Fahrzeug. Der 67-Jährige aus Nideggen, der am Steuer dieses Fahrzeugs saß, befuhr die Vorfahrtsstraße Abendener Straße in Richtung Nideggen Berg. Den Zusammenstoß mit der von links kommenden Frau aus Nideggen konnte er nicht verhindern. Durch die Kollision wurde sein Auto gegen einen Lkw gestoßen, der an der Haltelinie der Zülpicher Straße stand. Der 56 Jahre alte Fahrer des Lkw, der in Zülpich wohnhaft ist, wollte von der Zülpicher Straße über den Kreuzungsbereich hinweg in Richtung L11 fahren. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich selbstständig zum Arzt. Auch die 52-Jährige Unfallverursacherin erlitt leicht Verletzungen, sie wurde an der Unfallstelle in einem Krankenwagen medizinisch versorgt. Der Mann aus Nideggen blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35000 Euro.

