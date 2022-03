Polizei Düren

POL-DN: Versammlungen im Kreisgebiet

Kreis Düren (ots)

Wie in den vergangenen Wochen kam es am gestrigen Montag erneut zu Versammlungen in Düren und Jülich im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen.

An der angemeldeten Versammlung in Form eines Aufzuges "Für eine freie Impfentscheidung und ein Ende der Ausgrenzung von nicht geimpften Menschen" nahmen im Stadtgebiet Jülich in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr nach polizeilichen Schätzungen 70 Personen teil. Die Kundgebung zum Thema "Jülich solidarisch" fand im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 18:55 Uhr mit geschätzt 27 Teilnehmern statt.

Im Stadtgebiet Düren kam es am Montagabend, im Zeitraum zwischen 19:10 Uhr und 20:10 Uhr, erneut zu einer unangemeldeten Versammlung in Form des "Spazierganges". Daran nahmen laut Polizeischätzungen 188 Personen teil. Es kam zu keinerlei Störungen. Die Polizei erstattete auch an diesem Montag eine Strafanzeige bezüglich der Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 55-jährigen Mann aus Düren, der durch seine Anweisungen die Wegstrecke des Aufzuges bestimmt hat.

An einer angemeldeten Gegendemonstration, ebenfalls in Form eines Aufzugs, nahmen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:45 Uhr elf Personen teil.

