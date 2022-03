POL-DN: 70 Meter Kupferkabel geklaut

Nörvenich (ots) - Auf einer Baustelle in Növernich wurde übers Wochenende Treibstoff aus insgesamt drei Raupenbaggern entwendet. Am Montagmorgen um 06:30 Uhr fiel der Diebstahl bei Betreten der Baustelle an dem Neubaugebiet gegenüber der Hardtstraße in Nörvenich auf. Unbekannte hatten aus drei Raupenbaggern Diesel entwendet. Dazu brachen sie die Schutzvorrichtung am Tankdeckel gewaltsam auf. Der Tatzeitraum liegt ...

mehr