POL-DN: Diesel aus Baggern entwendet

Düren (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Teppichfabrik im Stadtteil Birkesdorf ein und entwendeten dort elektronische Geräte. Im Zeitraum von Freitag, 04.03.2022, 14:00 Uhr, bis Montag, 07.03.2022, 05:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Fabrik in der Zollhausstraße ein. Vermutlich gelangten die Unbekannten über ein Fenster im Erdgeschoss in die Innenräume. Dort brachen sie eine ...

