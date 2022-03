POL-DN: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Merzenich (ots) - In der Nacht zu Montag wurde im Kreis Düren erneut ein Geldautomat durch Unbekannte gesprengt. Die Täter schlugen gegen 02:00 Uhr am Lindenplatz in Merzenich zu. Um 02:09 Uhr meldeten Zeugen der Polizei zwei laute Explosionen. Unbekannte hatten den Geldautomaten der Volksbank am Lindenplatz gesprengt. Der Automat befindet sich in einem Vorraum zu den Geschäftsräumen der Bank, die in einem Wohnhaus ...

