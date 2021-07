Polizei Coesfeld

POL-COE: Motorradunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern in Nordkirchen

Coesfeld (ots)

Am Sa., 17.07.21, 14.40 Uhr, befuhr eine 32jährige Frau aus Nordkirchen mit ihrem PKW die Lüdinghauser Str. in Richtung Dorfmitte. An der Kreuzung Lüdinghauser Str./Dörfer Kamp beabsichtigte Sie nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 61jähriger Kradfahrer aus Oer-Erkenschwick hinter der PKW-Fahrerin und beabsichtigte diese zu überholen. Während des Überholvorganges bog die PKW-Fahrerin nach links ab, ohne auf den überholenden Kradfahrer zu achten. Im Kreuzungsbereich kam es trotz einer Vollbremsung des Kradfahrers zur Kollision mit dem abbiegenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Seine 64jährige Sozia wurde durch den Zusammenprall vom Krad geschleudert und schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2300,- EUR!

