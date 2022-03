Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Kreuzung - Zwei Verletzte

Düren (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich B56n und B264 wurden am Dienstagmittag zwei Personen leicht verletzt.

Eine 59 Jahre alte Frau aus Vettweiß war gegen 12:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der B56n in Richtung Stockheim unterwegs. Nach eigenen Angaben missachtete sie vermutlich das für sie geltende Rotlicht der Ampel an der Kreuzung und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einem Fahrzeug, an dessen Steuer eine 70-Jährige aus Düren saß. Die Dürenerin hatte zuvor mit ihrem Pkw aufgrund des Rotlichts an der Ampel der Kölner Landstraße gewartet, sie wollte ihre Fahrt geradeaus in Richtung B264 fortsetzen. Als sie bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, wurde ihr Fahrzeug linksseitig von dem Auto der Frau aus Vettweiß erfasst. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16000 Euro.

