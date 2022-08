Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 26-Jährigen. Der einschlägig polizeibekannte Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der 26-Jährige wurde am Donnerstagabend (18.08.2022) gegen 21.15 Uhr im Bereich der Magellanstraße kontrolliert. Dabei konnte er sich weder ausweisen, noch machte er Angaben zu seiner Person, weshalb sein mitgeführter Rucksack nach Ausweisdokumenten durchsucht wurde. Dies versuchte der Mann zunächst zu verhindern, warf seinen Rucksack dann weg und ergriff die Flucht, was nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß rasch beendet werden konnte. In dem Rucksack fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten mehr als ein Kilo Marihuana, mehrere Mobiltelefone und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte wurde nach dem Beschuldigten bereits wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln mit Haftbefehl gefahndet.

Der gambische Staatsangehörige wurde am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell