Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Betrug verhindert; Diebstahl aus Baufahrzeug; Wiesenbrand; Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis); Auseinandersetzungen; Widerstand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert gegen Pkw gekracht

Am Mittwochabend ist eine Frau unter Alkoholeinfluss gegen ein geparktes Fahrzeug gekracht. Gegen 20 Uhr war die 24-Jährige ersten Ermittlungen zufolge mit zu hoher Geschwindigkeit auf der Pestalozzistraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe des Leni-Matthaei-Weg verfehlte sie nur knapp einen Fußgänger und prallte gegen das Heck eines geparkten Smart. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart sowohl gegen einen BMW als auch gegen die Fassade eines Gebäudes geschoben. Unmittelbar nach der Kollision flüchtete die Fahrerin zunächst zu Fuß, konnte aber kurze Zeit später durch eine alarmierte Streifenbesatzung gefasst werden. Da ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über anderthalb Promille ergab, musste sie eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der an den drei Fahrzeugen und der Fassade entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Die 24-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (sr)

Metzingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Eine kurze Unaufmerksamkeit hat am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Urbanstraße/ Nürtinger Straße geführt. Eine 80 Jahre alte Radfahrerin war gegen 10.25 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Urbanstraße in Richtung Nürtinger Straße unterwegs. Als sie diese an der dortigen Einmündung überqueren wollte, übersah sie den von links kommenden und bevorrechtigten Motorroller eines 62-Jährigen. Nach dem anschließenden Zusammenstoß stürzten beide zu Boden. Während der Rollerfahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. (rn)

Bad Urach (RT): Auseinandersetzung am Busbahnhof

Zu einem handfesten Streit ist es am späten Mittwochabend beim Busbahnhof in der Straße Beim Tiergarten gekommen. Gegen 23.30 Uhr ging ein Notruf über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen ein. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung hatten die Personen die Örtlichkeit bereits verlassen, darunter auch ein 31-jähriger Tatverdächtiger. Dieser konnte kurze Zeit später in erheblich alkoholisiertem Zustand angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll er bei der Auseinandersetzung einen 35-Jährigen am Kopf verletzt haben. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Die Verletzung des 35-Jährigen konnte vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (sr)

Münsingen (RT): Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass ein Münsinger Ehepaar nicht das Opfer eines Betrügers wurde. Die Frau bekam am Dienstagmorgen eine WhatsApp Nachricht der vermeintlichen Tochter und wurde aufgefordert, eine Möbelrechnung in Höhe von über 2.800 Euro zu begleichen. Daraufhin ging ihr Ehemann zur Bank, um die Überweisung zu tätigen. Der Bankmitarbeiter schöpfte Verdacht und weigerte sich, das Geld zu überweisen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Nachricht nicht von der Tochter kam, sondern von einem bislang unbekannten Betrüger stammte. (ms)

Eningen (RT): Einbrecher unterwegs

In zwei Firmen und ein Restaurant ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. In der Zeit von 20.30 Uhr bis sieben Uhr drangen bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in eine Firma in der Max-Planck-Straße ein. Im Inneren wurde eine Tür gewaltsam geöffnet und mehrere Schränke durchwühlt sowie ein Tresor aufgebrochen. Bei einer weiteren Firma in derselben Straße gelangten vermutlich dieselben Täter zwischen 17 Uhr und kurz vor sechs Uhr ebenfalls über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere. Dort öffneten sie gewaltsam eine Tür, mehrere Schränke und ebenfalls einen Tresor. In derselben Nacht wurde noch auf dieselbe Art und Weise in ein Restaurant in der nahegelegenen Arbachtalstraße eingebrochen. In den Räumlichkeiten der Gaststätte brachen die Unbekannten ebenso mehrere Türen auf. Die Täter erbeuteten bei den Einbrüchen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Durch die brachiale Vorgehensweise ist ein größerer Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Er kann jedoch noch nicht genauer beziffert werden. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Beuren (ES): Auf dem Dach gelandet

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Beuren erlitten. Der 77-Jährige befuhr kurz vor 14.30 Uhr mit einem Opel Adam die Linsenhofer Straße in ortauswärtiger Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache blieb er mit der vorderen rechten Ecke seines Wagens so unglücklich am hinteren linken Eck eines geparkten Seat Arosa hängen, dass sich sein Pkw überschlug. In der Folge landete der Opel auf dem Dach und rutschte noch einige Meter weiter. Zeugen halfen dem Fahrer im Anschluss aus seinem Fahrzeug und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden an beiden Autos wird auf 18.000 Euro geschätzt. (ms)

Kirchheim (ES): Diebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Bislang unbekannte Diebe haben im Laufe des Mittwochs ihr Unwesen auf dem Kirchheimer Schloßplatz getrieben. Die Unbekannten entwendeten am helllichten Tag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 15 Uhr von dem Pritschenwagen einer Baufirma einen etwa 70 kg schweren, gelb/schwarzen Bodenverdichter der Marke Bomag sowie einen Hilti Bohrhammer im Gesamtwert von etwa 3.600 Euro. Das Fahrzeug war an einer Baustelle beim Schloss abgestellt. Da sich in dem Bereich gerne Passanten aufhalten, bittet das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/5010 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall mit Folgen

Ein Verkehrsunfall in der Nähe der Messehallen hat am Mittwochnachmittag zu stundenlangen, leichten Verkehrsbehinderungen in der Nähe des Flughafens Stuttgart geführt. Eine 82-Jährige war kurz nach 15.30 Uhr mit einem VW Golf von Echterdingen herkommend auf der L 1208a in Richtung Plieningen unterwegs. An der Einmündung der Auffahrt von der Flughafenstraße fuhr sie bei Rot über die Ampel und stieß mit dem Sattelzug eines 48 Jahre alten Mannes zusammen. Er war mit seinem Fahrzeug vom Flughafen herkommend unterwegs und wollte nach links auf die Landstraße in Richtung Echterdingen abbiegen. Der Pkw stieß gegen den Hydrauliktank des Lkw, der dadurch aufgerissen wurde und das Öl auslief. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr verteilte sich dieses im Einmündungsbereich, so dass die Verbindungsstraße zwischen Echterdingen und Plieningen sowie die Auffahrt von der Flughafenstraße gesperrt werden musste. Zur Reinigung der Fahrbahn waren zwei Spezialkehrmaschinen vonnöten. Kurz vor 19.30 Uhr war die Straße so weit gereinigt, dass sie für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 3.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Brand einer Wiese

Aus unbekannter Ursache ist im Esslinger Stadtteil Serach am späten Mittwochabend eine Wiese in Brand geraten. Gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr über ein Feuer auf der kürzlich abgemähten Wiese im Mohnweg informiert und rückte umgehend mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus. Die Flammen, die sich bereits großflächig über die kürzlich abgemähte Wiese ausgebreitet hatten, konnten rasch gelöscht werden. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (sr)

Frickenhausen (ES): Unfall mit Verletzten

In der Grafenberger Straße in Tischardt ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich zwei Personen verletzt haben. Die 44-jährige Fahrerin eines Dacia fuhr kurz vor acht Uhr in Richtung Frickenhausen. Dabei erkannte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 51-Jährige mit ihrem Renault vor einem Fußgängerüberweg anhalten musste und krachte in das Heck des Fahrzeugs. Die beiden Frauen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und benötigten vor Ort keinen Rettungsdienst. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei rund 8.000 Euro. (sr)

Rottenburg/Kirchheim unter Teck (TÜ/ES): Telefonbetrüger schlagen zu (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Gleich zwei Mal haben Betrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, Senioren in den vergangenen Tagen um erhebliche Vermögenswerte gebracht. Mit der frei erfundenen Geschichte, eine Diebesbande würde das Ehepaar beobachten, meldete sich eine angebliche Polizeibeamtin Frau Weiss am Mittwoch letzter Woche bei einem Seniorenpaar aus Rottenburg. Die Betrügerin verwickelte ihre Opfer in ein Gespräch und setzte das Paar so unter Druck, dass sie nicht nur ihre Vermögenwerte am Telefon preisgaben, sondern auch ihre Ersparnisse von der Bank holten. Nachfolgend übergaben sie Geld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten Komplizen der Betrügerin. Am gleichen Abend meldeten sich die Täter erneut bei dem Ehepaar um sie zu veranlassen, weiteres Geld von der Bank zu holen, weil unter den übergebenen Geldscheinen angeblich falsche Scheine gewesen sein sollen. Allerdings verstand die Seniorin die Anweisung der Betrüger, während des Gesprächs die 110 zu wählen, nicht richtig, legte auf und wählte erst anschließend den Notruf. Erst dadurch flog der Betrug auf.

Um einen hohen sechsstelligen Betrag haben unbekannte Telefonbetrüger eine Seniorin aus Kirchheim betrogen. Bereits Anfang August hatte die Frau einen Anruf eines Betrügers erhalten, der sich als Kommissar Fabian Stein ausgab. Mit der frei erfundenen Geschichte über einen korrupten Bankbediensteten brachte er die Seniorin zunächst zur Preisgabe ihres Vermögens und in der Folge dazu, Bargeld von der Bank zu holen und die Geldscheinnummern am Telefon durchzugeben. Mit der Lüge, bei den Banknoten würde es sich um Falschgeld handeln, setzte er die Frau so unter Druck, dass sie das Geld auf einem Kirchheimer Parkplatz einem Komplizen des Betrügers übergab. Wenig später meldete sich der Betrüger erneut bei der Frau und log ihr vor, dass es zur Sicherung ihres restlichen Vermögens notwendig wäre, ihr Geld in Gold umzutauschen. Mit fast täglichen Anrufen der Betrüger, an denen sich auch ein angeblicher Oberstaatsanwalt Michael Dietrich beteiligte, setzten die Betrüger die Seniorin weiter unter Druck, sodass die Frau Gold in sechsstelligem Wert erwarb und es am vergangenen Montag, gegen 15 Uhr, am Friedhof Wendlingen an einen Unbekannten übergab. Erst als sich die Frau am Dienstag bei der Polizei nach der versprochenen Rückgabe des Edelmetalls erkundigte, flog der Schwindel auf. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Der Abholer auf dem Wendlinger Friedhof wird als etwa 35 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß, von normaler Statur und mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Er war mit einer schwarzen Baseballmütze, einem grauen, langärmeligen Pulli und einer hellblauen Jeans mit modischen Löchern bekleidet gewesen. Zudem trug er einen schwarzen Mund-Nase-Schutz. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Die Polizei ruft niemals bei Ihnen an, fragt sie nach Ihren Vermögenswerten oder bittet Sie um Mitthilfe bei angeblichen Ermittlungen.

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie sofort vollständig auf.

- Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein - die Betrüger nutzen das sofort für ihre Zwecke aus!

- Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten oder sonst einer angeblichen Amtsperson zu übergeben.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Das Polizeipräsidium Reutlingen hat in eigens produzierten Videos einen solchen Anruf nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren. Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.Facebook.com/PolizeiReutlingen/Videos und auf Twitter bei www.twitter.com/PolizeiRT zu finden. (cw)

Tübingen (TÜ): In Bus randaliert

In die psychiatrische Abteilung einer Klinik musste am Mittwochabend eine Seniorin eingeliefert werden, nachdem sie in einem Bus randaliert und im Anschluss Polizeibeamte angegriffen hat. Kurz vor 18 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Frau in einem Bus der Linie 3 gemeldet, die zudem die Fahrgäste beleidigen würde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten an der Haltestelle im Ulmenweg im Stadtteil Waldhäuser-Ost weigerte sich die 68-Jährige das Fahrzeug zu verlassen. Daraufhin wurde sie von den Polizisten an den Armen ergriffen und aus dem Bus geführt. An der Bushaltestelle versuchte sie im Anschluss nach einer Polizistin zu schlagen, die jedoch ausweichen konnte. Anschließend legten die Beamten der Frau Handschließen an, wobei sie sich wehrte und sich selbst den Kopf an der Haltestelle anstieß. Weiterhin beleidigte und bedrohte sie durchgehend die Polizisten und die umstehenden Fahrgäste. Die 68-Jährige wurde vom Rettungsdienst zunächst versorgt und danach in die Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein 62-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Mittwochabend erlitten. Der Radler war gegen 21.20 Uhr bergabwärts auf der Schnarrenbergstraße unterwegs und stürzte aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der Einmündung zur Otfried-Müller-Straße zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. (rn)

Bisingen (ZAK): Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 42-Jähriger entgegen, der am Mittwochabend einen 44-Jährigen verletzt und anschließend Polizeibeamte angegriffen haben soll. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei in die Hauptstraße gerufen, weil es in einem dortigen Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 42-Jährigen und einem 44 Jahre alten Gast gekommen war. Der 44-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Zudem wurde im Zuge des Handgemenges ein in unmittelbarer Nähe geparkter VW Golf beschädigt. Der Beschuldigte, der zuvor in dem Lokal Alkohol getrunken haben soll, war anschließend mit seinem Wagen davongefahren. Als die Einsatzkräfte wenig später an seiner Wohnanschrift auf den 42-Jährigen trafen, beleidigte er sie, schlug und trat unvermittelt auf sie ein, sodass er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Dabei wurden vier Polizeibeamte verletzt, davon eine Beamtin so schwer, dass sie ihren Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen konnte. Bei der nachfolgenden Versorgung seiner leichten Verletzungen im Krankenhaus kam es zu weiteren Angriffen und Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten und dem Klinikpersonal. Der 42-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. (rn)

Balingen (ZAK): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Balingen entstanden. Ein 25-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit einem VW Polo auf der Heselwanger Straße unterwegs und wollte nach links in die Wielandstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Seat Leon eines 28 Jahre alten Mannes. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ersten Erkenntnissen nach wurden die beiden Fahrer nicht verletzt. (ms)

