Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl eines Motorrollers, Exhibitionist in Unterführung

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Zeppelinstraße ist zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 11.30 Uhr ein eineinhalb Jahre alter Motorroller entwendet worden. Es handelt sich um einen blauen Roller der Marke GT Union, an dem das Versicherungskennzeichen 739VFB angebracht war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter der Telefonnummer 07121/9918-0 entgegen. (sr)

Plochingen (ES): Exhibitionist unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Mittwochmittag vor einer Frau unsittlich gezeigt. Die 33-Jährige befand sich kurz vor 12.30 Uhr mit ihrem Kinderwagen in der Unterführung der Kronenstraße in Richtung Bruckenwasen. Der Unbekannte entblößte sich vor der Frau und onanierte. Nachdem sie ihn angeschrien hatte und zügig aus der Unterführung lief, entfernte sich der Mann über einen Trampelpfad in Richtung Fischerhütte. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Der Täter ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 170 bis 175 cm groß und schlank. Er hat dunkle, kurze Haare und trug ein graues T-Shirt sowie eine lange, weiße Hose. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/3070 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell