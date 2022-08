Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erste Erkenntnisse zum Großbrand Metzingen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 12.08.2022/17.37 Uhr

Metzingen (RT):

Nach dem Großbrand am vergangenen Freitag in der Metzinger Innenstadt mit zwei Verletzten und einem Millionenschaden laufen die Ermittlungen zur Brandursache auf Hochtouren. Mittlerweile liegen erste Erkenntnisse hierüber vor. Ermittlungen der Kriminaltechniker sowie eines Brandsachverständigen ergaben, dass das Feuer in einem Restmüllcontainer auf dem Gelände eines Zaun- und Torherstellers ausgebrochen war. Die Flammen griffen im Anschluss auf den Holzverschlag eines Unterstandes über, bevor die Rückwand der angrenzenden Aluminium-Gießerei in Brand geriet. Diese brannte anschließend ebenso wie eine Kfz-Werkstatt vollständig aus. Zudem wurde ein daneben stehendes Wohnhaus durch den Brand ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Über die konkrete Brandursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Kriminalkommissariats Reutlingen richten sich gegen einen 17-Jährigen, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem fraglichen Bereich aufgehalten hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. (ms)

