POL-RT: Verkehrsunfälle; Wiesenbrand; Pkw gestohlen; Auseinandersetzung; Einbruch; Exhibitionist aufgetreten

Nach Verkehrsunfall davongefahren

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine 57 Jahre alte Frau, die am Dienstagabend einen Radfahrer in Rommelsbach angefahren haben soll. Ein 16-Jähriger war gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad verkehrswidrig auf dem Gehweg der Württemberger Straße unterwegs und wollte diese im Bereich eines Einkaufsmarkts an einem Fußgängerüberweg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf, der aus Richtung eines Kreisverkehrs in die Württemberger Straße eingebogen war. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu, die keiner sofortigen ärztlichen Versorgung bedurften. Die Fahrerin des Pkw hielt zunächst an, setzte ihre Fahrt nach einem kurzen Streitgespräch allerdings fort. Weil sich der Jugendliche das Kennzeichen des Wagens gemerkt hatte, konnte die 57-Jährige wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ihr Führerschein wurde zunächst einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro. (rn)

Reutlingen (RT): Aus Neckar geretteter Mann verstorben (Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.8.22, 17 Uhr)

Der am Montagnachmittag aus dem Neckar gerettete Mann ist am Dienstag verstoben. Wie bereits berichtet hatten Passanten am Montag die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie eine im Wasser treibende Person zwischen Oferdingen und Pliezhausen entdeckt hatten. Feuerwehrtaucher retteten den Mann, der anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort verstarb der zwischenzeitlich identifizierte 62-Jährige am Dienstagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann kurz vor der Auffindestelle ins Wasser geraten. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter. (rn)

Metzingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagvormittag ist ein 41-Jähriger auf der L378a zwischen Metzingen und Rommelsbach mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 11.15 Uhr mit seinem Seat in Richtung Rommelsbach unterwegs, als er laut Zeugenaussagen plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und über den angrenzenden Radweg in ein abschüssiges Waldgelände fuhr. Der 41-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später gefasst werden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Seat wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Bergung des Fahrzeugs war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. (sr)

Grafenberg (RT): Mit Pkw überschlagen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 84-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Grafenberg erlitten. Der Senior war mit seinem VW gegen 6.20 Uhr auf der abschüssigen Brandgasse in Richtung Kleinbettlinger Straße unterwegs und fuhr in der Folge über den dortigen Einmündungsbereich. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite prallte der Pkw gegen eine Mauer auf einem unbebauten Grundstück, überschlug sich und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 84-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten VW, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (rn)

Zwiefalten (RT): Bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat der Lenker eines Leichtkraftrads beim Sturz von seinem Fahrzeug am Dienstagabend auf der L 245 erlitten. Der 26-Jährige war gegen 18.40 Uhr mit einer Yamaha auf der Landstraße von Hayingen herkommend in Richtung Zwiefalten unterwegs. In einer scharfen, unübersichtlichen Linkskurve kam der Mann mit seinem Zweirad aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss prallte er gegen die Leitplanke und zog sich beim Sturz von seiner Maschine schwere Verletzungen zu. Der 26-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. (ms)

Walddorfhäslach (RT): Wiesenbrand nach Mäharbeiten

Bei Mäharbeiten neben der B 27 beim Parkplatz Bullenbank ist am Dienstagvormittag eine Wiese in Brand geraten. Das Feuer, das ersten Ermittlungen zufolge unter einem Mähfahrzeug ausgebrochen war und sich aufgrund der Trockenheit rasch auf eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern ausbreitete, konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr zügig gelöscht werden. Die genaue Brandursache blieb unklar. (sr)

Aichtal (ES): BMW gestohlen (Zeugenaufruf)

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte in Grötzingen einen in der Lessingstraße abgestellten BMW gestohlen. Der Besitzer bemerkte gegen 3.20 Uhr den Diebstahl und alarmierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zum Erfolg. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grau/silberfarbenen BMW X5, xDrive 35i mit M-Sportpaket, schwarzen Alufelgen und braunen Ledersitzen. Am Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen S-FS 8025 angebracht. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen. (sr)

Bissingen/Teck (ES): Radfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 51-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Dienstagabend auf der K1250 erlitten. Der Mann war kurz nach 20 Uhr mit seinem E-Bike auf der Ochsenwanger Steige bergabwärts in Richtung Bissingen unterwegs. Dabei verlor er auf einem geraden Streckenabschnitt aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde der 51-Jährige anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung in Gaststätte

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend im Außenbereich einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Gegen 18.25 Uhr war es zwischen einem derzeit Unbekannten und einem 41-Jährigen zu einem Handgemenge gekommen. Hierbei wollte der Unbekannte offenbar auch einen Stuhl einsetzen, traf damit allerdings eine 58-Jährige, die schlichtend eingreifen wollte. Sowohl der 41-Jährige als auch die 58-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Fahndungsmaßnahmen nach dem zwischenzeitlich geflüchteten Unbekannten blieben ergebnislos. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Neuhausen (ES): In Freibadkiosk eingebrochen

In der Entenstraße sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in ein Freibadkiosk eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 6.45 Uhr gelangten die Täter über ein Tor auf das Gelände und brachen die Tür zum Kiosk auf. Dort entwendeten sie mehrere Getränkeflaschen sowie einen kleineren Bargeldbetrag und machten sich unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Neuhausen ermittelt. (sr)

Tübingen (TÜ): Von Exhibitionist belästigt (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat in der Nacht zum Mittwoch in einer Unterführung zwischen der Steinlachallee und dem Europaplatz sein Unwesen getrieben. Eine junge Frau war gegen vier Uhr von der Steinlachallee kommend zu Fuß in der Unterführung unterwegs, als sie einige Meter hinter sich einen Mann ohne Hose bemerkte, der an seinem Glied manipulierte. Die Frau rannte anschließend in Richtung Busbahnhof davon und alarmierte die Einsatzkräfte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Bei dem Exhibitionisten handelte es sich um einen 35 bis 50 Jahre alten, etwa 175 Zentimeter großen Mann mit längeren, lockigen, schwarzen Haaren. Er trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze. Zudem hatte er keine Schuhe an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 entgegen. (rn)

