POL-RT: Randalierer in Gewahrsam; Verkehrsunfälle; Zeugenaufruf nach Pkw-Diebstahl; Brand eines Getreidefeldes

Reutlingen (RT): Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein randalierender 23-Jähriger musste am Montagabend in der Ringelbachstraße von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 21.10 Uhr soll der Mann in einem dortigen Einkaufsladen Kunden belästigt haben. Zwei Mitarbeiter verwiesen ihn daraufhin des Geländes, worauf es auf dem Parkplatz vor dem Laden zu einer Rangelei zwischen den drei Personen kam. Ein 57 Jahre alter Mitarbeiter erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Dem aggressiven 23-Jährigen, der neben den Mitarbeitern auch die zwischenzeitlichen alarmierten Polizeibeamten beleidigte, mussten daraufhin Handschließen angelegt werden. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. (rn)

Kirchentellinsfurt (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Auf etwa 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Anschlussstelle der B27, Einmündung zur L379 entstanden ist. Eine 78-Jährige wollte gegen 11.50 Uhr mit ihrem VW von der B27 kommend nach links auf die Landesstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort vorfahrtsberechtigt in Richtung Kirchentellinsfurt fahrenden BMW eines 81-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die Beifahrertür des BMW so stark beschädigt, dass sie erst durch die alarmierten Beamten geöffnet werden konnte. Die dort sitzende 82-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sie war unverletzt geblieben. Beide beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. (rn)

Nürtingen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 37-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag an der Einmündung Bahnhofstraße/Europastraße erlitten. Ein 41-Jähriger wollte gegen 13.20 Uhr mit seinem Skoda an der dortigen, gelb blinkenden Ampel von der Bahnhofstraße nach rechts in die Europastraße einbiegen. Aufgrund von Fußgängern, die diese bei Grün zeigender Fußgängerampel überquerten, hielt der 41-Jährige mit seinem Skoda an. Ein dahinterfahrender 40-Jähriger bremste seinen BMW daraufhin ebenfalls ab. Ein 29-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Peugeot in das Heck des BMW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Skoda geschoben. Die 37 Jahre alte Beifahrerin im BMW wurde dabei verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro entstanden war, blieben fahrbereit. (rn)

Ostfildern (ES): Mit Fahrrad gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein 82-jähriger Radfahrer am Montagmorgen bei einem Fahrradsturz erlitten. Der Mann war mit seinem Trekkingrad gegen 9.20 Uhr im Bereich der Einmündung Talwiesenweg / Weiherhagstraße unterwegs, als er offenbar aufgrund eines Fahrfehlers stürzte und sich dabei am Kopf verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (sr)

Balingen (ZAK): Auffahrunfall auf der B27

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 51-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B 27 bei Balingen erlitten. Eine 59-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr mit ihrem Peugeot 207 den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße von Balingen kommend in Richtung Tübingen. An der Anschlussstelle Balingen-Nord erkannte sie zu spät, dass der vorausfahrende, 51 Jahre alte Lenker eines Peugeot 508 samt Anhänger aufgrund eines auf dem dortigen Beschleunigungsstreifen befindlichen Sattelzugs seine Geschwindigkeit verringerte. Die 59-Jährige versuchte daraufhin noch auszuweichen, prallte mit ihrem Wagen jedoch gegen die linke Ecke des Anhängers, der daraufhin gegen den Stoßfänger des Zugfahrzeugs geschoben wurde. Der 59-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße bis kurz vor 20 Uhr gesperrt werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter einen Pkw in Burgfelden gestohlen. Wie am Montagabend bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, war der Toyota Hilux, an dem die amtlichen Kennzeichen BL-FS40 angebracht waren, zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, sieben Uhr, in einem Hof in der Kesselstraße abgestellt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07432/955-0, um Zeugenhinweise. (rn)

Meßstetten (ZAK): Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall auf der Appentalstraße (L 433) zwischen Meßstetten und Unterdigisheim sind am Montagabend ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Kurz nach 22 Uhr waren der 18-jährige Fahrer und sein jugendlicher Beifahrer mit einem VW Golf in Richtung Meßstetten unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen die rechte Schutzplanke und kam anschließend auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken kam er erneut nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Golf gegen einen Baum prallte und sich überschlug. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (sr)

Straßberg (ZAK): Getreidefeld in Brand geraten

Am Montagmittag ist im Bereich eines Feldweges in Verlängerung zur Buosteige ein abgeerntetes Getreidefeld in Brand geraten. Ein Zeuge, der gegen 13 Uhr eine Rauchwolke von dem etwa 100 Quadratmeter großen Feld aufsteigen sah, verständigte die Feuerwehr. Diese kam mit 33 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, einschließlich eines Löschtanks, zügig vor Ort. Der Brand, der sich durch den starken Wind auf einer Fläche von rund 30 qm ausgebreitet hatte, konnte rasch gelöscht und so ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen verhindert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass sich die Fläche durch die starke Sonneneinstrahlung und Hitze selbst entzündet hat. (sr)

