POL-RT: Vermisster Senior aus Altbach wohlbehalten aufgefunden (Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 15.08.2022/12.36 Uhr)

Vermisster Senior aus Altbach wohlbehalten aufgefunden

Altbach (ES): Vermisster Senior wohlbehalten aufgefunden

Der seit Sonntagnachmittag aus einem Seniorenheim in Altbach vermisste 85-Jährige ist wohlbehalten gefunden worden. Der Mann hatte am Sonntagnachmittag das Heim verlassen und war nicht zurückgekehrt. Da die Gefahr bestand, dass sich der aufgrund einer Erkrankung desorientierte Senior in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde mit zahlreichen Einsatzkräften intensiv nach dem Mann gesucht. Er konnte nach einem Zeugenhinweis am späten Montagabend in Neuhausen auf den Fildern angetroffen und zurück in die Einrichtung gebracht werden. Wo er sich seit seinem Verschwinden aufgehalten hatte, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (cw)

