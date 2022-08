Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mann aus Neckar gerettet; Exhibitionisten geschnappt

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert gegen Pkw gefahren

Am Sonntagabend ist ein 62-Jähriger in der Hohenstaufenstraße nach einem Verkehrsunfall zunächst geflüchtet. Zeugen beobachteten, wie der Mann um 22.45 Uhr mit seinem Ford gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW krachte und anschließend mehrere Meter davonfuhr. Da der Ford nicht weiter fahrbereit war, stieg er aus und flüchtete zu Fuß. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet und alarmierten die Polizei. Kurz nachdem die Streife eingetroffen war, kehrte der Mann an die Unfallstelle zurück und stellte sich. Da ein vorläufiger Test einen Atemalkoholwert von über ein Promille ergab, wurde ihm Blut abgenommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. (sr)

Reutlingen (RT): Mann aus Neckar gerettet

Ein bislang unbekannter Mann konnte am Montagnachmittag zwischen Oferdingen und Pliezhausen aus dem Neckar gerettet werden. Kurz nach 14 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle alarmiert, nachdem Zeugen eine im Neckar treibende Person gemeldet hatten. Gegen 14.30 Uhr konnte der nicht mehr ansprechbare Mann kurz vor dem Stauwehr von Feuerwehrtauchern an Land gebracht werden. Nach sofortiger Reanimation wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge, der ins Wasser gesprungen war um dem Mann zu Hilfe zu eilen, blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität des Mannes und wie dieser in den Neckar gelangte, dauern an. (rn)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Römerstraße/ Daimlerstraße ist am Sonntagabend eine 25-Jährige leicht verletzt worden. Gegen 22.30 Uhr wollte eine 23-Jährige die Kreuzung mit ihrem Skoda geradeaus überqueren. Dabei nahm sie der von rechts herannahenden Fahrerin eines Smart, die auf der Römerstraße in Richtung Dreispitz unterwegs war, die Vorfahrt. Beide konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten im Kreuzungsbereich ineinander, wodurch die 25-Jährige verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. (sr)

Metzingen (RT): Mutmaßlichen Exhibitionisten geschnappt

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 33-Jährigen. Der Mann soll sich am Montagvormittag, gegen 11.40 Uhr, in der Noyon-Allee aufgehalten und vor zwei Frauen im Alter von 25 und 27 Jahren selbst befriedigt haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der alkoholisierte Tatverdächtige in Tatortnähe angetroffen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Mittags wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (km)

Tübingen (TÜ): Katze vor den Bus gelaufen

In der Mühlstraße ist am Sonntagabend eine 49 Jahre alte Frau in einem Omnibus gestürzt. Als der Bus gegen 22 Uhr auf Höhe der Eberhardsbrücke unterwegs war, musste der 53-jährige Fahrer stark auf die Bremse treten. Grund dafür war eine Katze, die überraschend vor ihm die Fahrbahn querte. Eine 49-jährige Insassin stürzte aufgrund des plötzlichen Bremsmanövers und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell