POL-RT: Körperverletzung, Verkehrsunfälle, Exhibitionist, Reisebus entwendet, Sprayer ertappt, kleine Brände

Mit Messer verletzt

Am Samstag gegen 10.15 Uhr ist es in einer Wohnung in der Wörthstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen, bei welcher ein 42 - jähriger Mann mit einem Messerstich in den Oberschenkel verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten der Mann und zwei 41 und 58 Jahre alte Frauen schon die ganze Nacht zusammen alkoholische Getränke konsumiert. In der Folge gerieten die Personen in einen Streit, welcher handgreiflich wurde. Im weiteren Verlauf soll die 41 -Jährige dem Mann mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Dieser wurde zur Versorgung der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Frauen erlitten bei der Auseinandersetzung ebenfalls leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Eningen unter Achalm (RT): Mit Krad gestürzt

Am Samstag um 13.30 Uhr ist es auf der L 380 zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer gekommen. Der 38 -jährige Fahrer eines Kraftrades Honda befuhr die Landstraße talwärts von Würtingen kommend in Richtung Eningen u.A. Ausgangs einer Spitzkehre verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Fall. Während die Honda gegen die Leitplanke rutschte, konnte sich der Fahrer von seiner Maschine lösen und rutsche einige Meter über die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Metzingen (RT): Zwei Personen nach Vorfahrtsverletzung verletzt

Am Samstag um 13.45 Uhr befuhr der 40 -jährige Fahrer eines Pkw Porsche die Ausfahrt der B 312 an der Anschlussstelle Metzingen-Mitte und hielt zunächst im Einmündungsbereich zur L 378a / Stuttgarter Straße verkehrsbedingt an. Zeitgleich befuhr der 79 -jährige Fahrer eines Pkw Dacia Sandero die L 378a von Rommelsbach kommend und wollte nach dem Kreisverkehr nach links auf die B 312 abbiegen. Hierzu ordnete er sich auf die Linksabbiegespur ein, wo er ebenfalls verkehrsbedingt anhalten musste. Obwohl der Fahrer des Porsche die Vorfahrt achten musste, fuhr er gleichzeitig mit dem Dacia los, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Hierbei erlitten der Dacia-Fahrer sowie seine 79 -jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro.

Münsingen (RT): Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer hat sich am Samstag um 17.25 Uhr an der Kreuzung Albstraße / Mörikestraße ereignet. Der 63 -jährige Pedelec-Fahrer befuhr die Albstraße in Richtung Gewerbestraße und missachtete die Vorfahrt des von rechts auf der Mörikestraße in Richtung Hauptstraße fahrenden Pkw Dacia Sandero. Nach dem Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer über die Motorhaube des Dacia abgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.100 Euro geschätzt.

Wernau (ES): Exhibitionist aufgetreten - Zeugenaufruf

Am Samstag um 18.40 Uhr ist ein 73 -jähriger Mann am Park & Ride-Parkplatz beim Bahnhof aufgefallen. Er wurde von Zeugen beobachtet, wie er neben einem weißen Pkw Fiat Punto stand und mit Blickrichtung auf den ankommenden Zug bzw. die aussteigenden Fahrgäste an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann ein auffallend gelbes T-Shirt. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck bittet Zeugen oder Geschädigte, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, sich unter Telefon 07021/5010 zu melden.

Dettingen unter Teck (ES): Hochwertiger Reisebus entwendet --Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 02.00 Uhr ist aus einer Fahrzeughalle in der Kelterstraße ein hochwertiger Reisebus entwendet worden. Bislang unbekannte Täter brachen das Schloss zur Fahrzeughalle auf und entwendeten anschließend einen Reisebus Evobus Setra mit dem amtlichen Kennzeichen ES-KE 111. Der Bus hat eine weiße Grundfarbe mit auffallenden Sternen an der Seite sowie getönten Scheiben. Der Zeitwert des Busses beträgt 150.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Teck, Telefon 07021/5010, erbeten.

Tübingen (TÜ): Sprayer auf frischer Tat ertappt

Am Samstag um 07.30 Uhr ist ein 27 -jähriger Mann auf frischer Tat ertappt worden, nachdem er mittels verschiedener Farbtöne am Fußgängertunnel im Schleifmühlenweg großflächig das Wort "Shashlik" an die Tunnelwand gesprüht hat. Nachdem er noch versuchte zu flüchten, konnte er nach kurzer Verfolgung beim Haagtorplatz vorläufig festgenommen werden. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Weiterhin muss er mit der Auferlegung der entsprechenden Kosten für die Beseitigung der Graffiti rechnen.

Tübingen (TÜ): Waldbrand

Am Samstag kurz nach 19.30 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Waldbrand im Bereich des Hornkopfhangweges nördlich der Entringer Straße ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache war auf einer Fläche von etwa vierzig Quadratmetern Totholz und Laub auf dem Waldboden in Brand geraten. Die Feuerwehren Hagelloch und Tübingen, welche mit drei Löschfahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten durch das rasche Eingreifen eine größere Ausbreitung des Feuers verhindern. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Bodelshausen (TÜ): Thuja-Hecke in Brand geraten

Am Sonntag um 02.18 Uhr ist ein Brand im Bereich der Straße Am Hahnenbühl gemeldet worden, wobei zunächst unklar war, ob eventuell ein Gebäude betroffen ist. Durch die Feuerwehr Bodelshausen, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine brennende Thuja-Hecke festgestellt und gelöscht werden.

Straßberg (ZAK): Mit Quad überschlagen

Der 26 -jährige Fahrer eines Quad Arctic Cat ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 19.40 Uhr schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr er den Hirtenweg in Fahrtrichtung Kaiserringer Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein, wonach das Quad ausgehebelt wurde und sich überschlug. Der 26 -Jährige wurde unter dem Quad eingeklemmt und durch hinzukommende Ersthelfer befreit. Er wurde nach Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da bei dem Fahrer der Verdacht auf alkoholische Beeinflussung bestand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ob er die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Straßberg im Einsatz. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.

