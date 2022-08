Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 13.08.22/12.20 Uhr: Taxifahrer saß betrunken am Steuer; Falscher Wochentag; Bitte diese Pressemeldung verwenden:

Reutlingen (ots)

Mössingen (TÜ): Taxifahrer saß betrunken am Steuer

Am frühen Samstagmorgen konnte durch eine Polizeistreife gegen 4.30 Uhr in der Zeppelinstraße ein verunfalltes Taxi festgestellt werden, welches zum Teil auf dem Randstein des dortigen Kreisverkehrs stand. Bei einer näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende, 54-jährige Fahrer noch hinter dem Steuer saß und die Beschädigungen am Fahrzeug durch Überfahren des Bordsteins herrührten. Ein Atemalkoholtest beim 54-Jährigen ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der Taxifahrer gab an, zu keinem Zeitpunkt gefahren zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

