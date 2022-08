Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrände; Exhibitionist; Raub; Aktuelle Vermisstenfahndung;

Reutlingen (ots)

Grabenstetten (RT): Radfahrerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine 23-jährige Moutainbike-Fahrerin beim Sturz auf einem Waldweg bei Grabenstetten zugezogen. Die junge Frau befuhr gegen 15.15 Uhr das abschüssige Kaltentalsträßchen, als sie auf dem geschotterten Untergrund in einer Rechtskurve zu Fall kam. Mit einem Rettungswagen wurde die Radfahrerin anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Vorsorglich war ebenfalls ein Rettungshubschrauber gelandet. An dem Pedelec entstand geringfügiger Sachschaden. (km)

Lichtenstein (RT): Radfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 43-Jähriger nach einem Sturz mit seinem Fahrrad am Sonntagabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war gegen 19.40 Uhr mit seinem Rad auf einem Feldweg zwischen einer Schießanlage und Unterhausen unterwegs. Wenige hundert Meter vor dem Ortseingang Unterhausen erschrak sich der 43-Jährige nach eigenen Angaben aufgrund eines herannahenden Rehs, verlor infolge einer Ausweichbewegung die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Mit dem Rettungswagen wurde er zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber war nicht zum Einsatz gekommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. (rn)

Dettingen/Teck (ES): Unbeaufsichtigte Feuerschale

Eine unbeaufsichtigte Feuerschale hat am Sonntagabend zum Einsatz der Rettungskräfte im Bereich des Käppeleswasens geführt. Ein Zeuge hatte dort gegen 19.45 Uhr Rauch und Flammen aus einer am Waldrand stehenden Feuerschale festgestellt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen und verhinderte damit ein Übergreifen des Feuers auf umliegenden Bewuchs. Der Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr aufgenommen. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Ein Pkw ist am Sonntagmittag während der Fahrt in Brand geraten und anschließend ausgebrannt. Ein 33-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der B312 in Richtung Metzingen unterwegs. Dabei bemerkte er Rauch im Inneren seines Fahrzeugs und hielt in einer Nothaltebucht vor der Anschlussstelle Bempflingen an. Kurz nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, stand der komplette Pkw in Flammen. Offenbar infolge des Brandes lösten sich die Bremsen des Wagens, sodass dieser auf der abschüssigen Fahrbahn ins Rollen geriet und noch gegen eine Schutzplanke prallte. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen auf eine angrenzende Lärmschutzwand verhindern. Der Golf musste anschließend abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße in beide Richtungen bis etwa 16.30 Uhr gesperrt werden. (rn)

Neckartailfingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Eine 29-Jährige ist am Sonntagabend am Aileswasensee von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Frau hielt sich gegen 20.20 Uhr außerhalb des FKK-Bereichs am Ufer auf der gegenüberliegenden Seite des Kiosks auf, als sich der lediglich mit einem T-Shirt bekleidete Mann mit erigiertem Geschlechtsteil näherte. Die Frau fuhr anschließend mit ihrem Fahrrad davon und erstattete Anzeige. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren mit sehr kurzen Haaren. Er ist etwa 190 Zentimeter groß und von sportlicher Statur. Zur Tatzeit war er mit einem blauen T-Shirt bekleidet und trug eine helle Stofftasche bei sich. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07022/9224-0 an das Polizeirevier Nürtingen. (rn)

Großbettlingen (ES): Rauch aus Pkw

Zu einem rauchenden Fahrzeug sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in die Albstraße ausgerückt. Eine 74-Jährige bemerkte gegen 20.45 Uhr während der Fahrt ein Ruckeln und Rauchgeruch in ihrem Mercedes und hielt daraufhin auf einem dortigen Parkplatz an. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr kühlte den Wagen, der aus dem Motorraum rauchte. Der Mercedes wurde anschließend abgeschleppt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Rauch auf einen Defekt an der Auspuffanlage zurückzuführen sein. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 8.000 Euro. (rn)

Plochingen (ES): Von Fahrrad gestürzt

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Esslinger Straße musste ein 75-Jähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann fuhr kurz nach 22 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Radweg entlang der Esslinger Straße von Plochingen in Richtung Altbach. Dabei streifte er den Außenspiegel eines geparkten Opel und stürzte zu Boden. Mit dem Rettungswagen wurde der 75-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Mannes ergeben hatten, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Kirchheim (ES): Raub in Flüchtlingsunterkunft

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach einem Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen in der Leibnitzstraße ereignet haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten gegen ein Uhr zwei maskierte Männer das Zimmer eines 47 Jahre alten Bewohners. Anschließend sollen die Täter ihr Opfer bedroht, gefesselt und mehrere Gegenstände aus seinem Zimmer entwendet haben. Mit ihrer noch nicht näher bekannten Beute flüchteten die beiden unerkannt. Nachdem es dem 47-Jährigen erst mehrere Stunden später gelungen war, auf sich aufmerksam zu machen, wählte ein Bekannter den Notruf. Das Opfer wurde leicht verletzt und noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. In die Ermittlungen zu den bislang völlig unklaren Hintergründen der Tat wurden Spezialisten der Kriminaltechnik miteingebunden. (km)

Altbach (ES): 85-Jähriger aus Altbach vermisst (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach dem 85 Jahre alten Hans Hellmut Vogel aus Altbach. Der Vermisste hatte am Sonntagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, das Seniorenzentrum in Altbach verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Seither fehlt von ihm jede Spur. Die Überprüfung bekannter Hinwendungsorte sowie umfangreiche Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Reutlingen, des Polizeipräsidiums Einsatz, Personenspür- und -suchhunden sowie der Polizeihubschrauberstaffel verliefen bislang ohne Erfolg. Der Vermisste ist gut zu Fuß, aber aufgrund einer Erkrankung zeitlich und örtlich nicht orientiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss in Betracht gezogen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Hans Hellmut Vogel ist dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge zu Fuß unterwegs. Er ist etwa 165 bis cm groß und sehr schlank. Er hat eine Glatze und seitlich, sowie hinten, graue, kurze Haare. Bekleidet ist er mit einem schwarz kariertem, kurzärmeligen Hemd und einer schwarzen Hose.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. Hinweise zu dem Vermissten nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein Lichtbild des Vermissten ist auf der Fahndungsseite des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/altbach-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild des Vermissten wird ergänzend per Email übersandt. Es ist nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Fahndung freigegeben. Wir bitten, das Bild nach Fahndungserledigung zu löschen und aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (cw)

Filderstadt (ES): Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von etwa 28.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Bernhausen entstanden. Eine 41-Jährige war kurz nach sieben Uhr mit ihrem Skoda in der Rosenstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam sie mit ihrem Wagen nach links und kollidierte frontal mit einem geparkten Mercedes-Benz Citan. Dieser wurde noch auf einen ebenfalls abgestellten BMW geschoben. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Skoda und der Citan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 15-Jährige beim Sturz von ihrem Fahrrad am Sonntagnachmittag auf dem Nordring erlitten. Die Jugendliche befuhr gegen 17.35 Uhr die Straße bergabwärts und touchierte im Einmündungsbereich mit der Frischlinstraße mit ihrem Fahrrad den Bordstein. Daraufhin stürzte die 15-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Tübingen (TÜ): In Gewahrsam genommen

Unter anderem wegen des Verdachts von Körperverletzungsdelikten und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen Mann, der am Sonntagabend in Gewahrsam genommen werden musste. Drei Spaziergänger alarmierten gegen 20.50 Uhr die Polizei, nachdem sie auf dem Waldäckerweg von dem Mann offenbar mit einer Schaufel und einem Beil bedroht wurden. Zudem soll der Beschuldigte versucht haben, das Trio körperlich anzugehen. Verletzt wurde dabei niemand. Als der Mann nach dem Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten unvermittelt nach einem Polizisten trat und diesem ins Gesicht schlug, musste er unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Seine leichten Verletzungen wurden anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Auch die beiden eingesetzten Beamten erlitten leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der Beschuldigte sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rn)

Grosselfingen (ZAK): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L391 erlitten. Gegen 16.40 Uhr war der 25-Jährige mit seiner Yamaha auf der Landesstraße von Rangendingen in Richtung Grosselfingen unterwegs. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung zur K7164 in Richtung Weilheim, kam der Biker nach derzeitigem Kenntnisstand wohl infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine dortige Leitplanke und stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.700 Euro. (rn)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine leichtverletzte Rollerfahrerin und Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag in Tailfingen ereignet hat. Gegen 10.45 Uhr wollte eine 42-Jährige mit ihrem Audi A3 von der Juliusstraße in die Pfeffinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie die von links kommende 15-Jährige, die mit ihrem Mofa-Roller die übergeordnete Pfeffinger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Infolge der Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden. Sie musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (km)

Albstadt (ZAK): Motorraum in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Sonntagmittag in Lautlingen gekommen. Gegen 12.40 Uhr war ein 83-Jähriger mit einem VW Touran auf der Straße Auf Steingen unterwegs, als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache zu rauchen begann. Dem Senior gelang es rasch, den Brand im Motorraum eigenständig zu löschen. Vorsorglich war die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften angerückt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (km)

Balingen (ZAK): In Einmündungsbereich aufgefahren

Am Sonntagmittag ist es auf der B463 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Gegen 13.35 Uhr befuhr eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem Ford EcoSport die Bundesstraße von Weilstetten kommend in Fahrtrichtung Albstadt. Im Einmündungsbereich zur L446 musste ein vor ihr fahrender 60-Jähriger seinen Mercedes Vito verkehrsbedingt abbremsen, was die Frau zu spät erkannte und auffuhr. In der Folge kollidierte sie außerdem mit einem Verkehrszeichen. Die 61-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ihr nicht mehr fahrbereiter Ford musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf über 20.000 Euro belaufen. (km)

Bisingen (ZAK): Unfall im Kreisverkehr

Leichte Verletzungen hat ein Kraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag erlitten, als er im Kreisverkehr zwischen Bisingen und Engstlatt mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Gegen 15 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit seinem VW Polo auf der K7154 von Bisingen kommend in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem 47-Jährigen, der mit seiner Piaggio Nexus in Richtung der B463 unterwegs und bereits eingefahren war. Durch den Zusammenstoß fiel der Zweiradfahrer zu Boden. Er musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. (km)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell