POL-MR: Einbruch in Friseurladen + Einbrecher flüchten mit Bargeld + Diebe durchsuchen Schränke + Außenspiegel abgetreten + Unfallfluchten

Marburg: Einbruch in Friseurladen

Mit massiver Gewalt verschafften sich Einbrecher in der Nacht auf Montag, 30. Mai, Zutritt zu einem Friseurladen in der Wilhelmstraße. Ein Zeuge hörte gegen 1.30 Uhr verdächtige Geräusche und informierte die Polizei, die daraufhin wenig später eintraf. Die Diebe waren jedoch schon weg, zur Schadenshöhe und zum Diebesgut liegen bislang noch keine Angaben vor. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise: Wer hat Montagmorgen verdächtige Personen in der Wilhelmstraße bemerkt? Wer hat zur Tatzeit Personen aus dem Haus kommen sehen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Einbrecher flüchten mit Bargeld

Diebe brachen in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße ein und flüchteten mit mehreren hundert Euro Bargeld. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29. Mai, brachen sie zwischen 19.30 Uhr und 7 Uhr die Zugangstür zum Geschäft sowie die Kasse auf und entwendeten das Geld. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Diebe durchsuchen Schränke

Wohl ohne Beute flüchtete Diebe aus einem Haus in der Straße An der Ziegelei. Zwischen 13 Uhr am Mittwoch, 25. Mai, und 13 Uhr am Freitag warfen sie einen Stein in ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Mehrere Gartengeräte aus dem Haus fehlten, konnten aber in der Nähe versteckt aufgefunden werden. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise: Wer hat das Scheibenklirren gehört? Wem sind fremde Personen aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Außenspiegel abgetreten

An zwei geparkten PKW in der Straße Am Glaskopf traten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, 29. Mai, die linken Außenspiegel ab und verursachten damit einen Schaden von jeweils 200 Euro. Der graue Skoda und der graue VW standen seit 19 Uhr am Samstag, 28. Mai, in der Straße. Gegen 10 Uhr am Folgetag bemerkte ein Halter die Schäden und informierte die Polizei. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Marburg, Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe: VW angefahren

Einen weißen Golf beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Rewe-Parkplatz in der Industriestraße. Gegen 17 Uhr kollidierte der Unbekannte am Dienstag, 24. Mai, mit dem geparkten VW und verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Ford angefahren

Auf dem Parkplatz an der Rückseite von Begro in der Tom-Mutters-Straße kollidierte ein Unbekannter mit einem geparkten Ford, der in der Nähe des dortigen Imbisses stand. An der Front des Mondeo entstanden dabei am Samstag, 28. Mai, zwischen 17.10 Uhr und 18 Uhr Schäden in Höhe von 650 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

