Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: In Schule eingebrochen + Auto durchwühlt + Radfahrerin leicht verletzt + Polo angefahren + BMW angefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal- Friedensdorf: In Schule eingebrochen

Etwa 1.000 Euro hoch ist der Schaden, den Einbrecher in der Schule in der Lahnstraße hinterließ: Zwischen 16 Uhr am Montag, 23. Mai, und 6.30 Uhr am Dienstag schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich Zugang zum Gebäude. Dort versuchten sie noch mit Gewalt eine Tür zu öffnen, scheiterten daran aber und flüchteten ersten Erkenntnissen nach ohne Diebesgut. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise: Wer hat verdächtige Personen im Tatzeitraum auf dem Schulgelände bemerkt? Wer hat das Scherbenklirren gehört? Hinweise an die Telefonnummer 064721/4060.

Marburg: Auto durchwühlt

Diebe entwendeten aus dem Kofferraum eines im Wehrdaer Weg geparkten Ford Werkzeug im Wert von knapp 2.000 Euro. Zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr am Dienstag, 24. Mai, schlugen sie zunächst eine Scheibe des schwarzen S-Max ein und durchfühlten das Fahrzeug. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise: Wer hat Personen am beschriebenen Auto bemerkt? Wer hat das Scheibenklirren gehört und kann damit den Tatzeitraum eingrenzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Radfahrerin leicht verletzt

Nach einer Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin im Kreuzungsbereich der Biegenstraße/ Pilgrimstein kam am Dienstag, 24. Mai, die 22-jährige Radlerin aus Marburg mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen 9.35 Uhr befuhr sie den Radweg Pilgrimstein Richtung Elisabethstraße und kollidierte mit einem Nissan, den ein 79-jähriger Marburger auf der Biegenstraße in Richtung Pilgrimstein fuhr und links abbiegen wollte. Am Quashqai und an einer Verkehrseinrichtung entstanden leichte Schäden, der Fahrer blieb unverletzt.

Marburg- Stadtwald: Polo angefahren

Einen blauen VW touchierte ein Unbekannter in der Jakob-Kaiser-Straße und verursachte dabei einen Schaden von etwa 500 Euro an dem Polo. Dieser parkte von 18 Uhr am Mittwoch, 18. Mai, bis 20.30 Uhr am Donnerstag, 19. Mai, am rechten Fahrbahnrand Richtung Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: BMW angefahren

Auf dem Edeka-Parkplatz Am Richtsberg stieß ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 24. Mai, gegen einen schwarzen BMW. Der 5er parkte dort zwischen 16 und 16.10 Uhr, der Halter bemerkte beim Zurückkehren hellblauen Fremdlack und Kratzer an der rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schäden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in dem sehr kurzen Zeitraum etwas in diesem Zusammenhang beobachten können? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell